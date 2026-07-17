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Je zázrak, že plastika Rovnováha udržela rovnováhu tak dlouho, říká kurátorka

Robert Oppelt
  19:00

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Stavba a instalace plastiky Rovnováha na úpatí Barrandovského mostu | foto: Barranďák

Zřícení sousoší Rovnováha u Barrandovského mostu překvapilo i Galerii hlavního města Praha (GHMP). Ta připravovala s magistrátem a dědici autorských práv jeho restaurování, přesněji řečeno vznik repliky spojený s podzimní výstavou věnovanou jejímu autorovi, akademickému sochaři Josefu Klimešovi.

„I přes dnešní nešťastné události stále počítáme s tím, že na podzim uspořádáme výstavu. Připravovali jsme výstavu o Rovnováze v chystaném projektu její repliky, protože Kloknerův ústav upozornil, že to dílo je v tak havarijním stavu, že je nerestaurovatelné,“ popsala iDNES.cz Marie Foltýnová, vedoucí oddělení Umění ve veřejném prostoru GHMP.

Zatímco socha Rovnováha, přezdívaná Pražany Červ dobyvatel, se zřítila, na protějším straně řeky stále stojí další plastika přezdívaná „Hroší lázně“, které je součástí schodiště vedoucího na Barrandovský most.

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