„I přes dnešní nešťastné události stále počítáme s tím, že na podzim uspořádáme výstavu. Připravovali jsme výstavu o Rovnováze v chystaném projektu její repliky, protože Kloknerův ústav upozornil, že to dílo je v tak havarijním stavu, že je nerestaurovatelné,“ popsala iDNES.cz Marie Foltýnová, vedoucí oddělení Umění ve veřejném prostoru GHMP.
Zatímco socha Rovnováha, přezdívaná Pražany Červ dobyvatel, se zřítila, na protějším straně řeky stále stojí další plastika přezdívaná „Hroší lázně“, které je součástí schodiště vedoucího na Barrandovský most.