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Je osm večer, sorry, jděte jinam. Obyvatelé chtějí klid, hřiště musí zavírat

Jana Sobíšková
  7:30
Volnočasový areál (ilustrační snímek)

Volnočasový areál (ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Do západu slunce zbývá hodina, do setmění zbývá ještě jedna další. Přesto se děti už musí trousit jinam, nebo domů. Většina pražských radnic totiž upravila provozní dobu hřišť jen do 20 hodin. Někteří obyvatelé z okolí totiž chtějí mít klidné večery, a tak jim městské části vyhověly.

Prázdniny jsou v plném proudu a dětská hřiště plná. Ozývá se z nich smích i křik, dupot, skřípot kolotočů, i rány od míče, když se hráč netrefí do basketbalového koše.

Na děti, které zapomenou včas odejít, volají lidé strážníky. Těm nezbývá než je vykázat.

„Vrátili se mi domů, že je policisté poslali pryč s tím, že hřiště už je zavřené,“ popsala matka sourozenců z pražské Invalidovny, kteří si před časem vyrazili pohrát na místní hřiště ještě po večeři. Dodala, že nerozumí tomu, proč radnice aspoň o prázdninách neumožní dětem pobyt déle.

„Pořád se mluví o jejich duševním zdraví a že se málo hýbou, ale tohle jde proti této myšlence,“ míní žena.

„Nezamykáme pro nehlučné“

Podle radnice Prahy 8 se omezení otevírací doby týká pouze hřišť, která jsou velmi blízko obytné zástavby, a tamní obyvatelé si opakovaně stěžovali na hluk ve večerních hodinách.

„Proto jsme přistoupili u vybrané menšiny hřišť k tomuto kompromisnímu řešení. Hřiště se nezamykají, a proto, pokud bude přece jenom někdo po osmé hodině na hřišti, ale nebude hlučný, za což považuji normální hovor, ne křik, bouchání věcmi a tak dále, nikdo ho odtamtud vykazovat nebude,“ sdělil Jan Macke z oddělení komunikace městské části.

V tomto se ale úmysl radnice hřiště nezamykat pro případné tiché hraní neslučuje s legislativou. Jakmile totiž stanoví provozní dobu, je právně závazná. Kdo návštěvní řád poruší, může si vykoledovat pokutu od policie.

„Zavírání ve 20 hodin je v létě zbytečně omezující, pobyt venku a společná hra podporují příznivý vývoj dětí.“

Markéta Holátková, psycholožka z centra Elpira

Také městská část Praha 1 má některá dětská hřiště s letní provozní dobou do 20 hodin.

„Stanovená zavírací doba pomáhá předcházet tomu, aby se ve večerních a nočních hodinách hřiště využívala k jiným účelům, než pro které jsou určena. Cílem je chránit vybavení hřišť, zachovat bezpečné prostředí pro děti a omezit rušení obyvatel v okolí,“ vysvětlila Karolína Šnejdarová, mluvčí Prahy 1. Většina takových hřišť se pak zamyká, výjimkou jsou hřiště na Klárově, Slovanském ostrově a Střeleckém ostrově.

Ani na nich ale nemá po osmé večerní nikdo co dělat. „Pokud návštěvníci zůstanou na hřišti po jejím skončení a na místo je přivolána policejní hlídka, může je vyzvat, aby prostor opustili. To platí i v případě, že se chovají tiše. Samotná ohleduplnost vůči okolí nenahrazuje povinnost respektovat provozní řád,“ uzavřela mluvčí.

Je v pořádku, že hřiště zavírají v době, kdy je venku ještě světlo?

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Pokuta i za tiché hraní

Redakce oslovila několik strážníků a podle jejich praxe na každý telefonát s udáním na pobyt osob po zavírací době nebo zvýšený hluk musejí zareagovat a návštěvníka z hřiště bez okolků vykázat, byť by byl zcela potichu.

„Na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR je neoprávněný pobyt na dětském hřišti po provozní době řešen v souladu s právními předpisy jako přestupek proti veřejnému pořádku nebo porušení obecních nařízení, přičemž hřiště jsou považována za veřejné prostranství,“ konstatoval Zdeněk Modálek, mluvčí pražské Městské policie. Ta podle něj může takový přestupek řešit domluvou, ale i sankcí.

Ne všechny městské části svá hřiště opatřují cedulemi s otevírací dobou, například Praha 6 umožňuje na hřiště ve své správě vstup nonstop a na léto dokonce ponechala v provozu Dobrodružné hřiště, které mělo zůstat uzavřené.

„Původní harmonogram počítal s tím, že se brány hřiště s příchodem léta na dva měsíce uzavřou. Obrovský zájem rodin s dětmi však plány změnil,“ poznamenal Marek Zeman, mluvčí šesté městské části.

Hluk z hřiště zdraví nepoškodí

„Ačkoliv může být pro sousedy hluk z dětského hřiště subjektivně rušivý, z dlouhodobého hlediska nepředstavuje významné riziko poškození zdraví,“ uvedla mluvčí pražských hygieniků Petra Batók.

Psychologové poukazují, že je sice důležité vnímat potřeby obou stran, přece jen je ale léto a dětem hraní prospívá.

Noční klid začíná až ve 22 hodin a lidé by měli přirozeně počítat s tím, že do té doby může být okolí do určité míry „živé“.

„Děti jsou přirozenou součástí společnosti a jejich hra, pohyb a setkávání se s vrstevníky patří k běžnému životu ve veřejném prostoru. Zavírání hřišť už ve 20 hodin může být zejména během prázdnin zbytečně omezující, protože pobyt venku a společná hra podporují psychickou pohodu, sociální vztahy i příznivý vývoj dětí,“ vysvětlila Markéta Holátková, psycholožka z dětského psychologického centra Elpira v Praze.

Dodala, že než se přistoupí k dalším omezením, bylo by vhodné nejprve zjistit, kolika lidí se stížnosti skutečně týkají, jak často se opakují a ve kterých lokalitách vznikají. „Na základě těchto informací lze hledat řešení, které bude přiměřené potřebám dětí i místních obyvatel,“ poznamenala Holátková.

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