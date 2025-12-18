V čem jsou Vánoce pro lékaře náročnější?
Organizačně, i ohledně pacientů. Většinu z těch, které vyšetřujeme, musíme hospitalizovat. Třetina standardních oddělení bývá uzavřená, takže hledáme volná lůžka po nemocnici. Třeba pro ty, které si příbuzní vzali na Vánoce domů, jejich chronický stav se však zhoršil a museli nám je přivézt zpátky. Je to sice smutné, na druhou stranu, každý den, kdy senior nemusí být v nemocnici a je s rodinou doma, natož o Vánocích, je úspěch. Je to daleko cennější než týden, sice v lepším zdravotním stavu, ale v nemocnici.
Zlom byl po covidu, tehdy začal ten velký strach o sebe. A to i u lidí, kteří za normálních okolností vědí, že běžná onemocnění mohou přečkat doma.