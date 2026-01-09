Už se turismus vrátil na své předcovidové hodnoty?
Až loni. Za dvacet let, co v oboru podnikám, jsem zažil dvě významné krize. První z roku 2009 trvala pět let a druhá, covidová, jen dva roky, ale s dopady na cestovní ruch stejně dlouho. Podle loňských čísel o počtu turistů u nás i podle toho, co hlásí letiště, jsme se totiž k normálu vrátili až po pěti letech.
A u nás je jen jedno funkční mezinárodní letiště. Kdyby se tam něco stalo, lidé se sem nedostanou, protože do Pardubic nikdo nelétá, do Ostravy a do Brna také ne. V Polsku mají 10 nebo 15 letišť, mezi nimiž se denně létá několikrát.