Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Autor:
  10:59
Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se může pyšnit svými jedinečnými zkušenostmi, v minulosti připravoval pokrmy po české prezidenty i populární celebrity.
Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám ani ocet. Kyselou chuť dodám citronem, zakysanou smetanou a kvalitním bílým vínem. Dávejte takové, které vám chutná, žádné krabicové! | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Jaroslav Sapík, Karel Gott a Pavel Sapík (7. května 2012)
Pavel Pospíšil se svým kolegou a kamarádem Jaroslavem Sapíkem. Recept na...
Daniela Šinkorová a šéfkuchař Jaroslav Sapík v pořadu Česko na talíři (2011)
Známý kuchař Jaroslav Sapík přichází na oslavy 74. výročí konce druhé světové...
6 fotografií

Jaroslav Sapík provozoval svůj podnik od roku 1992 a v minulosti hostil i české prezidenty a řadu dalších celebrit. Nyní restaurace U Sapíků hledá nového provozovatele. Službu zprostředkovává realitní kancelář Century 21.

Součástí objektu je i zázemí penzionu. „Nachází se zde čtyři stylové pokoje s 15 lůžky s atmosférou Ladových obrázků s prostornou jídelnou a kuchyní. Každý pokoj je vybavený vlastním sociálním zařízením,“ popisuje inzerce.

Kancelář nabízí pronájem hostince ze 17. století jako „stabilní projekt se silnou lokální reputací a vybudovanou klientelou“. Mezi další výhody patří i technický stav objektu, který umožňuje okamžité pokračování provozu restaurace.

Podnik se prezentoval staročeskou a rakousko-uherskou kuchyní s nádechem moderního provedení. Sapík zúročil své znalosti a zkušenosti, které získal jako kuchař několika prezidentů na Pražském hradě. Vařil také v mnoha hotelích v Rakousku, Španělsku, Indii či Singapuru.

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám ani ocet. Kyselou chuť dodám citronem, zakysanou smetanou a kvalitním bílým vínem. Dávejte takové, které vám chutná, žádné krabicové!
Jaroslav Sapík, Karel Gott a Pavel Sapík (7. května 2012)
Pavel Pospíšil se svým kolegou a kamarádem Jaroslavem Sapíkem. Recept na povidlové taštičky s ním vyměnil za svůj recept na ovocné knedlíky.
Daniela Šinkorová a šéfkuchař Jaroslav Sapík v pořadu Česko na talíři (2011)
6 fotografií

V posledních letech však brněnský rodák zápolil se zdravotními problémy. V roce 2022 přežil těžký infarkt a ve stejném roce prodělal i operaci kolene, při které málem vykrvácel. O jeho zdraví promluvil letos v lednu pro portál eXtra i syn Pavel Sapík: „Táta polevil. Je v důchodovém věku a musí se šetřit. Je opravdu důležité, když celý život pracujete, abyste si to stáří užili. Ale zatím mu to drží.“

V roce 2015 začal Jaroslav Sapík moderovat na TV Barrandov pořad Babica vs. Sapík s Jiřím Babicou, který se vysílá dodnes.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Ženu unesli, věznili a drsně zastrašovali. Členové gangu dostali až pět let

Městský soud v Praze

Skupině pěti lidí, která podle obžaloby loni v dubnu unesla ženu, pražský městský soud uložil tresty od podmínky do pěti let vězení. Obžalovaní podle státního zástupce po ženě požadovali zpět peníze...

14. května 2026  11:28

Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?

Bez fanoušků, ale s titulem. Fotbalisté Slavie slaví ligový triumf v sezoně...

Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...

14. května 2026  11:05

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

14. května 2026  10:59

Nový pražský vodohospodářský systém funguje s pomocí AI, pomůže i při povodních

Tisková konference k otevření vodárenského dispečinku, ze kterého bude řízena...

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) úspěšně spustily SWiM NG. Jedná se o moderní systém, který zahrnuje hlubší využití dat a pokročilých algoritmů při řízení vodárenské infrastruktury v hlavním...

14. května 2026  10:42

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

14. května 2026  10:09

KOMENTÁŘ: Slavia? Postavme se proti vlně „všechno je blbě“, píše místostarosta

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbalová Slavia dnes za exces svých fanoušků v posledním zápase sklízí kritiku ze všech stran. Ale je třeba se postavit proti vlně „všechno je blbě“. Místostarosta pro sport v Praze 10 Pavel Šutka...

14. května 2026  7:55

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

14. května 2026  7:25

VIDEO: Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Staveniště nové tramvajové trati na Václavském náměstí (13. května 2026)

Na Václavském náměstí v Praze nadále pokračuje stavba tramvajové trati. Otevře se příští rok. Nyní podle časosběrného videa společnosti Eurovia, které zachycuje stavební práce na projektu za měsíce...

14. května 2026

Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci.

Přišli v bílých tričkách s třiadvacítkou na prsou a spokojeně se usadili za stůl v tiskovém centru. Pohodlná výhra 5:1 nad Jabloncem a zisk titulu alespoň částečně přebily rozčarování fotbalové...

13. května 2026  23:45

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

13. května 2026  19:04,  aktualizováno  22:08

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kontumace, excesy, ztráty s Hradcem i klopýtání rivala. Jak Slavia došla ke zlatu

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Před rokem měla odpracováno a vyděláno už o dvě kola dřív. Letos k dobytí fotbalového titulu mířila nejsladším možným způsobem, ale razítko v derby jí pokazili fanoušci. Slavia se tak k němu...

13. května 2026  21:54

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě prováděly záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  20:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.