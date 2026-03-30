Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Ve věku 72 let zemřel v pondělí 30. března docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho úmrtí informoval ústav na svých webových stránkách.
Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě. Snímek je z roku 2012. | foto: ČTK

Jaroslav Feyereisl spojil s pražským Podolím většinu své profesní kariéry. Vedení ústavu se ujal v roce 2000 a pod jeho vedením prošlo pracoviště rozsáhlou modernizací, která zahrnovala výstavbu nových operačních a porodních sálů i rekonstrukci historické budovy pod Vyšehradem.

Jako lékař a operatér se Feyereisl specializoval především na komplikované porodnické stavy. Významně se podílel na rozvoji metod pro zastavení život ohrožujícího poporodního krvácení a patřil k předním odborníkům v oblastech urogynekologie a perinatologie.

Pod jeho vedením v ÚPMD vzniklo centrum fetomaternální medicíny a moderní jednotka intenzivní péče pro novorozence, která slouží pacientům z celé České republiky. Kromě klinické praxe se věnoval i pedagogické činnosti – dlouhodobě vedl Katedru gynekologie a porodnictví IPVZ.

Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat

Feyereisl byl aktivní i v odborných strukturách, mimo jiné zastával funkci předsedy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Za svůj dlouhodobý přínos vědě a vzdělávání obdržel v roce 2016 od prezidenta republiky medaili Za zásluhy.

Jaroslav Feyereisl se narodil 16. března 1954 v Praze. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a zkušenosti sbíral mimo jiné na klinice ve švýcarském Bernu. Docentem byl jmenován v roce 1990.

