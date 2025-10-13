Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat

Autor: ,
  10:17
Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl po 25 letech na vlastní žádost končí. Jednasedmdesátiletý uznávaný gynekolog a porodník z funkce odchází ke konci října. Ministerstvo zdravotnictví připravuje podle serveru Novinky.cz výběrové řízení, z jehož má vzejít jeho nástupce.
Porodník Jaroslav Feyereisl

Porodník Jaroslav Feyereisl | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ústav v Podolí patří k z největším gynekologicko-porodnickým a novorozeneckým pracovištím v České republice. Je vyhledávanou porodnicí a v několika centrech nabízí specializovanou péči ženám a novorozeným dětem z celé země.

Feyereisl dlouhodobě dával najevo, že chce ve funkci ředitele skončit po dosažení 70 let. V srpnovém rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že rezignaci poslal ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09) v souladu s tímto plánem už loni v listopadu. Ministr ho ale z funkce neuvolnil, další rezignační dopis proto poslal letos v létě. Tentokrát Válek jeho žádosti o uvolnění z funkce vyhověl.

„Z funkce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslav Feyereisl odstupuje s účinností k 31. říjnu 2025,“ sdělila dnes mluvčí ústavu Gabriela Hošková. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Končící ministr zdravotnictví Válek ještě před sněmovními volbami podle Novinek uvedl, že ministerstvo vypíše otevřený konkurz na nového ředitele podolského ústavu. Kvůli klesající porodnosti měl další plány, podle ministra by se mohl Ústav pro péči o matku a dítě spojit s jinou nemocnicí podobně, jako se od ledna sloučí Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce.

„Je potřeba se pobavit, zda by tak velké pracoviště s dlouhou tradicí nemělo být propojeno s nějakou nemocnicí, kde porodnice není anebo je slabá,“ uvedl Válek, který během příštích týdnů jako ministr skončí. Vystřídat by ho měl Adam Vojtěch (ANO), který už ministerstvo dvakrát vedl.

Nejvytíženější porodnice slaví stovku. Loni se zde narodila paterčata

Feyereisl v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že vzhledem k demografické a ekonomické situaci nemocnici v následujících letech čeká přestavba a důraz i na jiné obory, jako je asistovaná reprodukce, plastická chirurgie nebo péče o zdraví kostí.

Dosluhující šéf podolského ústavu je vyhledávaný porodník, gynekolog, vysokoškolský pedagog a publicista. V letech 1988 až 1989 a 1992 až 1994 působil na Univerzitní ženské klinice v Bernu. V čele Ústavu pro péči o matku a dítě stál od roku 2000. Vedl tým, který v roce 2013 provedl porod prvních českých paterčat. V roce 2016 dostal od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy.

