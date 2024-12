Náměstci primátora podali trestní oznámení kvůli dražbě Soukupových nemovitostí

Informaci přinesl server Seznam Zprávy. Praha minulý týden uspěla v dražbě s nabídnutou cenou 649 milionů korun, což je jen milion pod maximem, které byla ochotna zaplatit. Vyvolávací cena byla 200 milionů. Budovy v Braníku by Praha mohla využít pro střední školy.

Pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti) už před týdnem na zastupitelstvu řekl, že má podezření, že z magistrátu unikla informace o maximálním příhozu města. Cenu totiž v pozdějších fázích dražby vyhnal jediný zájemce, který kromě města dále přihazoval.

„Popsaný průběh dražby je již na první pohled velmi podezřelý a nabízí se vysvětlení, že mohlo dojít k úniku informací o rozhodnutí Rady hl. m. Prahy stran schválené maximální kupní ceny a následnému cílenému a organizovanému umělému navýšení nejvyššího podání skrze postupné příhozy neznámého subjektu b301692c,“ cituje server z trestního oznámení, pod které se podepsal náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) a zastupitelka a senátorka Hana Kordová Marvanová (nezařazení).

Politici také vyzvali policii k tomu, aby peníze, které Praha zaplatila, zajistila jako potenciální výnos z trestné činnosti. „Mohlo dojít například k trestnému činu zneužití informací v obchodním styku, kdy se někdo obohatil na úkor Prahy o nejméně 270 milionů korun,“ řekla Kordová Marvanová.

Trestní oznámení vyjmenovává, kdo u utajeného odsouhlasení maximální ceny byl. Kromě primátora a většiny radních to byl expert Pavel Vorlíček z firmy B.I.R.T. GROUP a ředitel magistrátního odboru hospodaření s majetkem Jan Rak.

Maximální příhoz

Server poukazuje na to, že si Praha jako maximální příhoz stanovila částku výrazně vyšší ve srovnání s odhadem ceny nemovitostí, který vypracovala firma Deloitte. Ta ohodnotila cenu nemovitostí na zhruba 300 milionů korun. Znalec Vorlíček posoudil cenu na 650 milionů korun, což si Praha nakonec stanovila jako maximum.

Náměstkyně Komrsková tvrdí, že se po radních chtělo rozhodnutí o maximální ceně bez toho, aby měli k dispozici písemné podklady. „Situaci jsem již na místě okomentovala trochu expresivně, že ‚to smrdí až za roh‘ a že pro to nebudu hlasovat,“ uvedla pro server Komrsková. Pospíšil, který je pod trestním oznámením také podepsaný, věc komentovat nechtěl.

„Domnívám se, že některé okolnosti této dražby jsou skutečně podezřelé, hlavní město Praha se rovněž svým podáním k tomuto trestnímu oznámení připojilo s důrazem na zajištění kupní ceny do doby, než pominou pochybnosti o této transakci,“ cituje web primátora Bohuslava Svobodu (ODS).

Společnosti původně patřící podnikateli Soukupovi získal před časem podnikatel Jan Čermák. Vlastní i firmu, které Praha zaplatí za nemovitosti. Že by se on či jeho firmy podíleli na zmanipulování dražby, ale důrazně odmítl.

„V žádném případě si nejsem vědom žádného úniku informací, o ničem takovém nevím,“ prohlásil Čermák. „Pokud mají pocit, že jim to uteklo, na to nemám co říci. To si musí vyřešit na vlastním hřišti, to je jejich problém,“ doplnil.