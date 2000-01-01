Na první pohled nenápadná ulička Na Kocourkách ve Střešovicích skrývá jednu z nejpůvabnějších částí Prahy. Malé domky, úzké průchody i rozkvetlé stromy tu vytvářejí atmosféru staré vesnice uprostřed města. Podívejte se na ni očima fotografky iDNES.cz. Kočka na zídce působí jako samozřejmá součást scenérie. Na Kocourkách se totiž stále bydlí – na rozdíl od turistických míst tu žije skutečný život.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Rozkvetlé větve se sklánějí nad starými střechami a dřevěnými ploty. Nejstarší domy tu pamatují ještě dobu, kdy šlo o malou dělnickou osadu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Křivolaké stromy a úzké průchody připomínají staré časy, kdy se tu žilo mnohem skromněji. Některá obydlí byla kdysi vytesaná přímo do pískovcových skal.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Rozvětvený strom se probouzí do jara a zaplňuje uličku spletí větví. Příroda tu zůstává přirozenou součástí staré zástavby.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Staré pumpy, květináče a oprýskané zdi dotvářejí autentickou atmosféru. Místo působí, jako by se tu čas na chvíli zastavil.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jaro tu právě naplno propuká a mezi domky rozkvétají stromy i keře. Ulička Na Kocourkách si i dnes drží klid venkovské osady ukryté uprostřed města.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Detaily na domech a zahrádkách ukazují, jak si místní své domovy opečovávají. Právě sousedská atmosféra je jedním z hlavních kouzel této části Prahy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kočka na střeše sleduje dění v jedné z nejmalebnějších pražských uliček. I díky takovým momentům si místo zachovává svůj živý, přirozený charakter.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kvetoucí větve zaplňují uličku jemnou vůní a tichem. Stačí pár kroků od rušné tramvajové zastávky a ocitnete se v úplně jiném světě.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kamenné zdi a skály tvoří přirozenou součást zástavby. Některé domy jsou na ně doslova „přilepené“, jak se osada postupně rozrůstala.
Autor: Anna Kristová, MAFRA