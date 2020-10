Někdy naše vize předběhnou dobu, říká šéfka DigiLabu Škody Auto

„V říjnu 2016 jsme začínali jako One Woman show a hledali jsme lidi,“ popisuje začátky svého působení v automobilce jeho šéfka Jarmila Plachá.

Jak budou vypadat auta za deset let? Prý budou jako mobilní telefon, do kterého se instalují aplikace.

To přirovnání v symbolické a zjednodušené rovině platí, ovšem auto nelze zcela srovnávat s mobilním telefonem. Hlavní rozdíl je v požadavcích na bezpečnost. Jde zejména o zajištění bezpečnosti pro nové služby konektivity a mobility. Pokud někdo získá přístup k vašemu mobilnímu telefonu, existuje riziko zneužití osobních dat, ale nejde přímo o ohrožení vašeho života.