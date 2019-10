Za vražedné napadení dvou mužů v Jankově dostal střelec dvacet let

„Je jasné, že mezi obžalovaným a poškozeným existovaly majetkové spory. Byly příčinou negativního vztahu obžalovaného k poškozenému, práh tolerance má nízký. Proto jsem nedospěli k zvlášť odlišným závěrům od obžaloby,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Naděžd Bittnerová.

Podle soudu obžalovaný Jiří Hypša okolnosti činu minimálně zvažoval.

„Toto uvažování plyne z jeho osobnostní poruchy. Ani vzdáleně se jeho jednání neblížilo obraně,“ uvedla soudkyně. Rozsudek není pravomocný. Soud trest vynášel v mezích základní zákonné sazby, nikoli trest výjimečný.

„Verze o nutné obraně nemůže obstát, provedené důkazy ji jasně vylučují,“ shrnul věc v závěrečném návrhu státní zástupce Zbyněk Vondra. Obžalovaný podle něj okolo sebe vytvářel vylhanou historii o tom, jak měl spoustu peněz, ač vše svědčí o naprostém opaku.

„Jeho jednání dokládá, jak nakládal s pravdou, která pro něj nic neznamenala,“ zdůraznil Vondra. Ten vzhledem k okolnostem navrhl obžalovanému výjimečný trest 22 až 23 let. Hypšovi za vraždu a pokus vraždy hrozilo 15 až 20 let nebo i trest výjimečný, tedy až 30 roků anebo doživotí.

„Verze obhajoby není provedenými důkazy vyvrácena,“ tvrdil advokát David Černecký. Ten se snažil zpochybnit závěry výpovědi svědků a znalců. Podle jeho verze střelba na první oběť splňuje podmínky nutné obrany.

Výstřely na druhého muže podle obhajoby lze považovat nanejvýš za pokus zabití anebo těžké ublížení na zdraví. Advokát proto navrhl uložit trest maximálně v polovině sazby, která za zabití činí pět až 15 let.

Prakticky všichni svědci lžou, někteří podle něj vypovídali pod drogami. Asi tak lze shrnout velmi obšírné závěrečné vystoupení Jiřího Hypši. Ten mimo jiné zrekapituloval svůj předchozí osobní život a podnikání. Představil náklady spojené s podnikáním a to do takových detailů, jako činily vydané sumy na anténu, přímotopy a cigarety pro jeho družky.

„S obžalobou nesouhlasím, státní zástupce mi připadal jako v knize 1984. Důkazy, které se nehodí´, žalobce zamete pod koberec,“ shrnul obviněný. V jeho závěrečné řeči nechyběla ani pasáž, v níž se rozhořčuje nad stavem trestní justice v ČR „Je to nanejvýš těžké ublížení na zdraví,“ řekl Hypša.

Choval se jako schizofrenik

„Choval se jako schizofrenik, míval prudké změny nálad. Vyprávěl mi, že obchoduje s auty, nebo že má v Anglii arabské koně. Ale o jejich chovu nevěděl nic a fotky, které mi ukázal, nebyly jeho. Lhal mi, ty střípky jsem si skládala postupně,“ uvedla dnes prostřednictvím videokonference z budovy Okresního soudu v Jihlavě svědkyně, jeho někdejší přítelkyně.

Nejen tato svědkyně popsala obviněného, jako muže, který měl hodně plánů, popisoval se jako zámožný muž s tučnými konty v zahraničí a jako schopný obchodník. Lidé, kteří předstoupili před soud, však nabídli spíše opačný obrázek obžalovaného jako hochštaplera.

Před soudem vystoupili také psychiatr a psycholog. Jejich znalecká expertíza mimo jiné sdělila, že Hypša netrpí duševní nemocí, ale smíšenou poruchou osobnosti. Jeho jednání bylo spíše cílené. Možnost nápravy obviněného znalci označili za takřka vyloučenou.

Střelba místo peněz

Finanční neshody, to stálo za dramatem, který se odehrál loni 28. září na usedlosti v Jankovské Lhotě na Benešovsku. Otec a syn si přijeli prohlédnout statek, který prý Hypša koupil za 20 milionů korun a řešit vzájemné finanční pohledávky. Obviněný podle obžaloby debatu s otcem a synem ohledně dluhu uzavřel tím, že vytáhl pistoli ČZ 70 ráže 7,65 mm.

„Jednou vypálil na staršího z obou poškozených a zasáhl ho do hrudníku, poté vyšel na pozemek a nejméně třikrát vystřelil na druhého muže,“ popsal čin státní zástupce Zbyněk Vondra. „Chcípni,“ křikl na zraněnou oběť. Když obviněnému došla munice, z místa činu zmizel.

Starší ze zasažených obětí zemřela v důsledku těžkého poranění plic, jejího syna záchranáři transportovali s vážnými zraněními hrudníku a břicha vrtulníkem do pražské střešovické nemocnice. Zde mu zásah chirurgů zachránil život.

Hypša z místu činu ujel, po několikahodinovém stíhání ho dopadli policisté na Mělnicku. Z místa činu prý utekl pouze proto, aby si schoval peníze. Na útěku si chtěl podle svých slov vyměnit i auto, to však vzdal.

„Šlo o sebeobranu, oni vytáhli zbraň jako první. Kdyby po mně mladý nehodil kamenem, nestřílel bych,“ tvrdil Hypša bezprostředně po zatčení. Nebylo to však poprvé, co se v minulosti dostal do střetu s paragrafy trestního zákoníku. Odpykal si třeba trest za vyhrožování mačetou.

V květnu byla u soudu manželka zavražděného muže.