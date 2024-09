Naší misí je hlídat kvalitu rekonstrukce nádraží Vyšehrad, říká místostarosta Prahy 2

Chystáte rekonstrukci Jiráskova náměstí před Tančícím domem. Chodím kolem takřka denně. Nyní je plocha nepřístupná – již celé léto. Kdy rekonstrukce začne, jak bude vypadat a kolik bude stát?

Rekonstrukce Jiráskova náměstí je projekt, na který se lidé z naší městské části opravdu těší. V tuto chvíli se dokončuje projektová dokumentace a následně, až bude stavební povolení, se vybere dodavatel rekonstrukce. Práce by měly začít doufám co nejdříve. Aktuálně je prostor ohraničen kvůli dílčí revitalizaci a ochraně stávající zeleně.

Plánuje se nicméně celková proměna náměstí, která zahrne jak obnovu zeleně, nové cesty a lavičky, tak i zlepší přístupnost pro všechny návštěvníky, kterých na tomto místě v posledních letech opravdu výrazně přibývá. Nejvýraznější změnou bude rekonstrukce historické kašny, která se stane centrem náměstí. Jsem přesvědčen, že výsledek bude stát za to a Jiráskovo náměstí bude reprezentovat „dvojku“ tak, jak si zaslouží.

Mnoho občanů si při milionových nákladech na revitalizaci objektu jako je náměstí klepe na hlavu a pokládá si otázku, proč vyjde na tolik.

Chápu, že náklady na takové projekty mohou vypadat vysoké. Nicméně, jedná se o investici do veřejného prostoru, který má sloužit po generace, je to rekonstrukce v centru města a přinese celou řadu stavebních úprav.

Rekonstrukce zahrnuje nejen opravu kašny a instalaci nového mobiliáře, ale také obnovu zeleně, úpravu cest a celou řadu dalších zlepšení. Kvalitní rekonstrukce takových prostor vyžaduje pečlivé plánování a provedení, aby výsledek přinesl kýžený efekt a dlouhodobý přínos. Pokud byste hleděl pouze na cenu, pak nově zrekonstruovaný veřejný prostor může být ve výsledku ošklivý, nefunkční a nebude sloužit svému účelu. Ve výsledku to pak může stát víc peněz na dodatečné úpravy.

Budova bývalého nádraží Praha-Vyšehrad prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt je zabezpečený, už máte stavební povolení?

Ano, budova je nyní dobře zabezpečená. To je pro naši městskou část důležitá zpráva z hlediska bezpečnosti, ale i dalšího zhoršování jejího stavu. Nemám úplně aktuální informace, v jakém stavu je povolení rekonstrukce, jelikož rekonstrukci bude provádět nový vlastník a nikoli městská část. Podle plánů by však jeho dosažení mělo být blízko. Chci ale říci, že jsem rád, že po dlouhých letech nejistoty máme konečně partnera, se kterým můžeme pracovat na záchraně vyšehradského nádraží. Toto bývalé nádraží je významnou historickou budovou, kterou se snažíme v jednání s novým vlastníkem zachovat i pro budoucí generace, byť třeba i s jinou funkcí. Ale žijeme ve městě, které se neustále vyvíjí a rozvíjí a na západ od našich hranic je to standardní přístup.

K čemu bude sloužit zrekonstruovaná secesní budova?

Dle současného plánu nového vlastníka bude budova sloužit jako multifunkční objekt s občanskou vybaveností a byty. Za městskou část chceme, aby byla budova nádraží co necitelněji zrekonstruována vzhledem ke své památkové hodnotě. V přízemí mají být komerční prostory, které mohou nabídnout služby, jež přispějí k oživení v této lokalitě. V horní části budovy se pak plánují byty, které mimochodem v těchto prostorech byly již v minulosti, kdy nádraží ještě fungovalo.

V okolí mají vyrůst bytové domy. Má vzniknout přibližně 170 malých bytů a ateliérů, většina z nich bude mít do 25 metrů čtverečních. Komu budou byty primárně určeny?

Byty a ateliéry v nových budovách budou převážně menší, což odpovídá moderním trendům bydlení ve městě. Tyto byty budou vhodné pro mladé lidi, studenty nebo ty na začátku své profesní kariéry, kteří preferují městský styl života s dobrým spojením do centra Prahy. Musím ale zdůraznit, že Praha 2 není investorem, nýbrž partnerem nového vlastníka. Naší misí je hlídat kvalitní rekonstrukci budovy nádraží Vyšehrad, revitalizaci okolního veřejného prostoru, ve kterém bychom rádi viděli více zeleně, vybudování dostatku parkovacích míst pro nové obyvatele apod.

Chápu, že pokud rekonstrukce budovy nádraží, která je nyní po mnoha letech chátrání v dezolátním stavu, bude stát soukromého vlastníka stovky milionů korun, musí toto také samozřejmě dávat nějaký ekonomický smysl. Žijeme v realitě, ne v představách některých politiků, že všechno bude pro všechny zadarmo. Snažíme se proto plnit roli konstruktivní městské části. Mým cílem je, abychom sprovodili ze světa tu ostudu v podobě dnešního neutěšeného stavu vyšehradské nádražní budovy.

Teprve nedávno se na veřejnost dostala informace, že společnost Penta plánuje rozsáhlý developerský projekt v oblasti pražského hlavního nádraží, který se setkává i s kritikou. Má se jednat o zastřešení kolejiště nad dnešním vjezdem do tunelů pod Vinohrady. Jak se k tomuto projektu stavíte jako místostarosta Prahy 2?

Praha 2 vstoupila do debaty o budoucí podobě oblasti hlavního nádraží otevřeně, ale s důrazem na ochranu zájmů našich obyvatel. Musím konstatovat, že jsem ale úplně na začátku diskuse o případném využití tohoto prostoru, jelikož zatím se bavíme pouze o tom, zda bychom vůbec umožnili změnu územního plánu, která by tuto výstavbu připustila. Osobně oceňuji, že projekt přináší inspiraci z úspěšných mezinárodních revitalizačních přestaveb, například londýnského nádraží King’s Cross. Myslím, že když navštívíte západní metropole, jako je Londýn, Paříž nebo Berlín, uvidíte, že koleje v centru měst patří pod zem. Nad nimi pak mohou vzniknout moderní veřejné prostory se zelení, vodními prvky a občanskou vybaveností.

Nicméně pro nás je zásadní, aby výsledné řešení bylo nejen funkční a moderní, ale také citlivé vůči našemu území a jeho obyvatelům. Proto jsme si na zastupitelstvu Prahy 2 definovali napříč politickým spektrem jasné podmínky, za jakých budeme se změnou územního plánu souhlasit, aby se v tomto místě mohla začít projektovat jakákoliv nová výstavba.

Praha 2 otevřela re-use point v Perucké ulici. Jaký na něj máte ohlasy a co si od něj slibujete?

Ohlasy na re-use point jsou zatím velmi pozitivní. Lidé oceňují, že mohou věcem, které už nepotřebují, dát druhou šanci a zároveň přispět k ochraně životního prostředí, omezit zbytečné odpady a ušetřit i pár peněz. Už proto, že jsme centrální městkou částí a musíme v nakládání s odpady být zodpovědní. Re-use pointy jsou jednoduchým způsobem, jak přispět k udržitelnosti, a zároveň pomáhají vytvářet smysluplnou odpadovou politiku.

Zaznamenal jsem, že se angažujete v obnově vnitrobloků na Praze 2, které jsou dlouhodobě zanedbávané, přestože jsou pro mnoho obyvatel klíčovým místem pro odpočinek a setkávání. Co konkrétně dělá Praha 2 pro jejich obnovu a jak to jde?

Souhlasím, že vnitrobloky byly v minulosti přehlíženými místy v samotném centru našeho města. Ale právě proto jsme se rozhodli tuto situaci změnit. Vždyť vnitrobloky neodmyslitelně patří k životu na Praze 2. Proto jsme se zaměřili nejen na úpravy vnitrobloků, které jsou v naší správě, ale zajímáme se také o pomoc těm, které jsou v soukromém vlastnictví. Šli jsme cestou, kdy jsme chtěli zjistit, zda je o to vůbec zájem. Obešel jsem proto mnoho vnitrobloků po celé Praze 2 a diskutoval s občany o jejich zkušenostech při starání se o jejich vnitrobloky a o tom, v čem by chtěli pomoc od naší městské části.

Začali jsme také spolupracovat se spolkem BIENO, které má velké zkušenosti s touto oblastí a dalo nám mnoho skvělých rad. Udělali jsme sousedská setkání a šli se společně podívat na zdařilé rekonstrukce vnitrobloků našich sousedů. Kromě pravidelných článků v našich novinách, kde radíme obyvatelům s konkrétními tématy ve vnitroblocích, poskytujeme také dotace z rozpočtu Prahy 2 na projekty, které se zaměřují na jejich obnovu, ať už jde o úpravy zeleně, instalaci kompostérů, nebo i větší rekonstrukce. Tato naše snaha má jasný cíl – zlepšit kvalitu života a vytvořit zdravější prostředí pro lidi, kteří na Praze 2 žijí. Osobně z toho mám obrovskou radost, protože společně s místními lidmi přivádíme k životu takový skrytý genius loci naší městské části.