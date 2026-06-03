Nejnáročnější podle něj byla pandemie koronaviru, kdy byl omezen volný pohyb osob i zboží, kurýři nemohli předat zásilky osobně. Trh byl rozkolísaný, doprava násobně zdražovala. „Na druhou stranu to byl impulz pro digitalizaci logistických procesů. A výsledkem také je, že v ulicích měst i vesnic začaly rychle přibývat boxy pro doručování balíků,“ dodává Pihar.
Pandemie je za námi, ale válka na Ukrajině stále pokračuje. Jak dopadá na vaši firmu?
Konflikt trvá několik let a to je dlouhá doba na to, aby se mu logistika přizpůsobila. V rámci sankcí jsme ale například museli uzavřít naše pobočky v Rusku, kam jsme měli pozemní dopravu relativně silnou.
Z dlouhodobého hlediska to bude třeba autonomní provoz vozidel, který by mohl nahradit přetrvávající nedostatek řidičů.