Kuželka či figurka na Člověče. To mě neuráží, říká autor sochy Marie Terezie

Kolem vašeho návrhu pomníku věnovaného panovnici Marii Terezii se strhla velká diskuse. Někteří jej dokonce začali nazývat kuželka. Uráží vás to?

Neuráží mě to. To je věc, se kterou je potřeba počítat, obzvlášť když člověk přijde s nějakým novým tvarem. Pokud dílu začnou lidé říkat kuželka nebo figurka na Člověče, nezlob se, tak to znamená, že jej začínají přijímat. Nemluvě o tom, že Marie Terezie skutečně byla jednou z významných figurek na pomyslné politické šachovnici tehdejší Evropy.