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Zbořím zeď u ruského velvyslanectví. Čižinský bojuje peticí za část Stromovky

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Starosta Prahy 7 Jan Čižinský před druhým kolem voleb do Senátu spustil petici za znovuzískání části Stromovky, která je od roku 1968 připojena k ruskému velvyslanectví. Po strhnutí zdi, která půlhektarové území obepíná, by ho rád poskytl k veřejnému užívání. Spor o území je v řešení už od roku 2021.

Území v ulici Ukrajinských hrdinů, na kterém se rozkládá Ruské velvyslanectví v Praze, věnoval po 2. světové válce Sovětskému svazu k diplomatickému užívání bývalý prezident Edvard Beneš.

Spor se týká přilehlého půlhektarového pozemku u pražské Stromovky s pěti bytovými domy, kterou při vpádu spojeneckých vojsk zabral Sovětský svaz nelegálně.

Už v roce 2022 historik Oldřich Tůma České televizi řekl, že sovětští vojáci se v tom prvním týdnu chovali jako okupanti v cizí zemi bez ohledu na právní předpisy.

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Čižinský se kauzou zabývá již od roku 2021. Před nápadem na zveřejnění petice se pokoušel s problémem oslovit současného ministra zahraničí Petra Macinku, který však na jeho výzvu neodpověděl.

Starosta Prahy 7 a aktuální kandidát na senátora chce nyní peticí přesvědčit stát, aby pozemky připojené k ruskému velvyslanectví soudně vymohl a poskytl zpět k veřejnému užívání. Vzniknout by zde mohlo po strhnutí desítky let staré zdi hřiště pro děti.

Starosta městské části Praha 7 a zakladatel sdružení Praha sobě Jan Čižinský během rozhovoru pro iDNES.cz (16. června 2026)

„V roce 2021 jsme za radnici Prahy 7 upozornili, že toto území je stále v majetku České republiky a Rusko ho využívá nelegálně. Obsadili ho sovětští vojáci 21. srpna 1968, oplotili ho a vystavěli tam zeď. V roce 2022 to chtěl dokonce stát předat do vlastnictví Ruska, čehož jsme si na sedmičce všimli, ozval jsem se a nestalo se tomu tak,“ řekl iDNES.cz Čižinský coby iniciátor petice.

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V reakci na pokus zbavit se pozemku zrušila tehdejší vláda premiéra Petra Fialy normalizační usnesení ze 70. let minulého století, které dávalo pozemky v diplomatické čtvrti Bubenče bezplatně do rukou Sovětského svazu a následně Ruské federace.

Mělo by se stát popisované území opět součástí veřejného prostoru?

„Tím se otevřela cesta k zažalování tehdejšího režimu a Fialova vláda dané pozemky zažalovala. Ne však tento konkrétní pozemek,“ doplnil starosta sedmé městské části.

Petici Čižinský vyvěsil online na Portálu občana, možnost podepsání budou mít i kolemjdoucí u stánků v ulicích na území Prahy 6 a Prahy 7.

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