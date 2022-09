I vaše rodina koupila byty od města, kritizuje opozice Čižinského

Stávající sestava vedení magistrátu v čele s Piráty se většinově staví proti dalšímu prodeji městských bytů - privatizaci už „definitivně“ odpískala. Opoziční politici z hnutí ANO a ODS u vybrané části bytového fondu převod do soukromých rukou nadále podporují, připomněl server Seznam Zprávy, který na útoky na Čižinského upozornil.

Opozice poukazuje na to, že mezi nynějšími odpůrci prodeje bytů jsou i politici, jejichž blízcí v minulosti z převodu do osobního vlastnictví profitovali.

Jan Čižinský Pedagog, v letech 2017 až 2021 byl poslancem zvoleným za KDU-ČSL. Od roku 2014 je zastupitelem Hlavního města Prahy za uskupení Praha Sobě. Od listopadu 2014 zastává post starosty Prahy 7.

„Je to pokrytecké chování,“ uvedla na adresu Čižinského starostka Prahy 2 a členka výkonné rady ODS Alexandra Udženija, šestka na volební kandidátce koalice Spolu pro Prahu.

Čižinského širší rodina koupila v minulosti od města dva byty, komunální politik z uskupení Praha Sobě ale argumentuje, že on sám na tom neměl žádný podíl.

„Pokrytectví by to bylo, kdybych to udělal já, kdyby se to týkalo mě. Za rodiče a strýce odpovědný nejsem,“ uvedl pražský politik s tím, že v době, kdy se zmíněná privatizace uskutečnila, byl ještě studentem a neměl na celý proces žádný vliv.

Čižinského rodiče v roce 2003 odkoupili od města za 409 tisíc korun byt o ploše 103 metrů čtverečních v historickém centru, na rohu Maiselovy a Pařížské ulice. Byt je dnes ve vlastnictví politikovy matky.

Druhý byt má 58 m2, je v Holešovicích. Cena při privatizaci v roce 2007 podle smlouvy byla 371 tisíc korun. Kupcem tohoto bytu byl Čižinského strýc, který jej v roce 2016 daroval politikově matce (své sestře), uvedl Seznam Zprávy.

Server požádal o odborný posudek realitního makléře Miroslava Helimana z pražské kanceláře Heliman Reality a ten aktuální tržní cenu prvního bytu odhadl podle vývoje cenové hladiny v lokalitě na 21,2 milionu korun, u druhého na 6,6 milionu.

Jan Čižinský slova z opozičních kruhů o privatizačním pokrytectví důrazně odmítá. „Vést politickou kampaň přes očerňování mých rodičů a mých příbuzných považuji za politické dno. Já ani moje žena a moje děti jsme nikdy žádný byt nezprivatizovali a nezprivatizujeme,“ brání se Čižinský tím, že odpovídá jen za svou užší rodinu.

Zároveň zdůrazňuje, že prodej před lety byl zcela transparentní, týkal se celých domů, nikoliv jednotlivých bytů. Rodiče i strýc podle jeho vysvětlení byty koupili poté, co v nich už asi 30 let bydleli. Nešlo podle něj o žádnou protekci.

Čižinský v této souvislosti připomíná i dřívější sporné prodeje bytů v jeho domovské části Praha 7, kde za podivných okolností získaly byty děti některých radních a zastupitelů, jak v roce 2013 v reportáži za Čižinského komentáře popsala TV Nova.

Jan Čižinský je nadále přesvědčen, že masový odprodej bytů, který se v metropoli v minulosti uskutečnil, byl chybný a nechce v něm jako politik už pokračovat.

„My jsme tady u nás na sedmičce privatizaci ukončili. A ukončili jsme ji i na magistrátě. V tuto chvíli není důvod pokračovat v privatizaci, naopak je třeba městské byty nově stavět. A zvyšovat procento bytů, které má Praha k dispozici, protože Praha není ani schopna pomoci potřebným lidem a není dnes schopna žádným způsobem ovlivnit cenu nájemního bydlení,“ vypichuje Čižinský.

Nynější opozice chce v odprodeji u vybrané části bytového fondu pokračovat. A to tam, kde už byl odprodej nájemníkům přislíben.

„Jsme pro, aby se dokončily ty běžící projekty a neměnila se pravidla uprostřed hry. Nechceme znejisťovat lidi. Ale zároveň nechceme začínat novou privatizaci,“ zdůrazňuje volební lídr hnutí ANO Patrik Nacher.

Podobná slova znějí i z ODS. „Je nespravedlivé, pokud to politici přislíbili - nájemníci se na prodej v dobré víře připravili, odprodali třeba své chalupy a chaty, aby vyhověli podmínkám - a potom tento příslib nebyl dodržen,“ říká k prodeji magistrátních bytů už citovaná Alexandra Udženija z ODS. Dodává přitom ale, že v „její“ městské části Praha 2 se už s prodejem nepočítá.