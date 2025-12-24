Rybův odkaz je dar všem, kteří chtějí naslouchat, říká šéf končícího festivalu

Marek Kočovský
  14:00
Po osmé v řadě a naposledy se letos v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční Festival Jakuba Jana Ryby. Po celou dobu v jeho čele stojí ředitel Šimon Kaňka. V rozhovoru pro iDNES.cz bilancuje význam tradiční akce a prozrazuje další plány. Přehlídka plná koncertů, ale také třeba přednášek, sice končí, on však Rybův odkaz hodlá šířit i nadále.
Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...

Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem na violoncello a řídil rovněž karlovarský symfonický orchestr. | foto: Archiv Šimona Kaňky

Jedna z upoutávek na letošní jubilejní ročník festivalu v roce kulatého výročí...
Prostřednictvím webových stránek si mohou díky originálním zvukovým nosičům...
Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...
Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...
5 fotografií

Sám je profesionální hudebník a díky své píli a erudici dokázal představit osobnost hudebního skladatele a rožmitálského regenschori Jakuba Jana Ryby veřejnosti v širokém kontextu jeho tvorby. A to prostřednictvím festivalu, který založil a jako jeho ředitel uspořádal osm ročníků.

„Rybova osobnost pro mě symbolizuje jistou osobní odvahu, zarputilost a odhodlání. Dovedenou až do té míry, že každý máme právo se svým životem udělat, co nám přijde jako nejsmysluplnější,“ vyznává se Šimon Kaňka.

Co vás přivedlo k myšlence uspořádat rybovský festival?
Myšlenka na nějakou koncepční aktivitu v duchu oslav a současně s použitím akcentu Rybova jména byla v podstatě logickým vyústěním mého mnohaletého zájmu o jeho osobnost. Prvotním impulzem bylo, že jsem se v roce 2015 seznámil s vydavatelem Tomášem Janečkem. V jeho pražském nakladatelství Nibiru Publishers jsme následující rok vydali CD s obnovenou premiérou Rybova latinského oratoria Stabat Mater. Byl to velký projekt, který vyvrcholil udělením prestižního ocenění francouzského odborného periodika Diapason.
V tu chvíli jako by mi takzvaně docvakl celý kontext Rybovy osobnosti a jeho přesahů. Od léta roku 2017 jsem tedy intenzivně pracoval na přípravách festivalu. Iniciačním momentem pak bylo osobní setkání s Josefem Vondráškem, tehdejším starostou Rožmitálu. Hned při našem prvním setkání vše pochopil a jak se říká jsme si takzvaně padli do oka. Když viděl, že kromě myšlenek a plánů ovládám i praktické zkušenosti a dovednosti k realizaci takového druhu projektu, ihned jsme se společně pustili do konkrétních kroků.

„Rybovka“ spojuje nadšence. Do Žďáru jezdí na zkoušky i z Prahy nebo Pardubic

Kdybyste mohl být konkrétnější, co všechno bylo nutné zajistit, abyste mohli tak velký festival uspořádat?
Šlo například o doplnění mnou již zajištěného vícezdrojového financování ze strany veřejných institucí a soukromých prostředků o místní zdroje, tedy o osobnosti a soukromé společnosti, které pomohly první ročník projektu spolufinancovat. Je zajímavé, že pět těchto původních lokálních partnerů se mnou zůstalo po celých osm let. Dále jsme si společně stanovili osu možných konkrétních rožmitálských míst, kde jsem návazně projekt realizoval. Tedy Společenské a kulturní centrum, ZUŠ Jakuba Jana Ryby, Podbrdské muzeum, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále a mnohé další.
Současně jsem oslovil všechny budoucí účinkující a umělce. Vznikl tak první ročník projektu, v jehož rámci jsem zkoordinoval koncert symfonické hudby, odbornou konferenci, koncert duchovní hudby a tvůrčí dílny pro mladé umělce spolu s workshopy pro veřejnost. Postavil jsem tak koncept opírající se o pevné pilíře různorodých a přitom provázaných odkazů Rybovy osobnosti. Tedy o přesahy jeho tvorby hudební, duchovní, vědecké a pedagogické.

Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem na violoncello a řídil rovněž karlovarský symfonický orchestr.
Jedna z upoutávek na letošní jubilejní ročník festivalu v roce kulatého výročí Rybova narození i úmrtí.
Prostřednictvím webových stránek si mohou díky originálním zvukovým nosičům lidé rozšířit povědomí nejen o díle Jakuba Jana Ryby.
Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem na violoncello a řídil rovněž karlovarský symfonický orchestr.
5 fotografií

V čem tkví poselství Jakuba Jana Ryby do dnešních dnů?
Rybovské poselství je v podstatě to nejjednodušší a zároveň to nejtěžší, které si umíme v našem pozemském životě představit. A to žít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby náš život měl nějaký smysl a něco po nás zůstalo jako hodnota trvalejšího charakteru. Jinak řečeno, být a zůstat autentický a unikátní. Tím pak obohatit celý svět svou nekonečnou přítomností.

Ryba není spojený pouze s Rožmitálem, kam všude se festivalové akce dostaly?
Za celých osm let se takřka stovka festivalových akcí dostala na všechna místa, která nesou větší či menší otisk Rybova života a hlavně jeho tvorby. Jde tedy o Prahu, Přeštice, Nepomuk, Mníšek pod Brdy, Březnici, Plzeň a Rožmitál pod Třemšínem. Do mého konceptu osvětového nekomerčního společensko-uměleckého projektu jsem tedy zahrnul celkem tři kraje - Prahu, Středočeský a Plzeňský.

Jedna z upoutávek na letošní jubilejní ročník festivalu v roce kulatého výročí Rybova narození i úmrtí.

Ryba je známý hlavně jako autor České mše vánoční. Festival ho ale ukázal z mnoha úhlů, co považujete za nejpodstatnější?
To se takto jednoduše bohužel vůbec nedá říct. Faktem je, že Rybův život a tvorba zůstanou opředené jistými druhy tajemství a nejasností. Prostě a jednoduše, od jistých faktických událostí a skutečností již uběhla tak velká spousta vody, že vzhledem k tomu, že ještě lidstvo neumí cestovat v čase, se k jádrům věcí již těžko někdy propracujeme. Ale kdybych musel vybrat jednu jedinou skutečnost, byla by to Rybova schopnost zasáhnout lidské srdce, duši a rozum. To se stalo i mně osobně. Společenský a kulturní fenomén se jménem Česká mše vánoční je jednou z absolutně jedinečných kapitol Rybova příběhu.
V těchto dnech se spolu s Jiřím Beranem, filantropem a členem správní rady Nadačního fondu pro Březnici, snažíme o shromáždění písemných svědectví o aktivní podpoře jednotlivců i společností a subjektů pro zápis tohoto nesmrtelného Rybova díla na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Pokud nás chce někdo podpořit a k iniciativě se přidat, prosím, pište na adresu info@anthoneamusica.cz, zašlu formulář k vyplnění.

Hej mistře! Rybovu mši cvičí více než sto zpěváků a muzikantů, vystoupí jedinkrát

K přehlídce patří právě i vydavatelská činnost, co všechno se podařilo veřejnosti představit?
Za to jsem opravdu vděčný a zůstává to nesmazatelným otiskem projektu do proudu času. Mluvím teď o mém „Rybovském digitálním archivu“. Vznikl tak, že jsem každý koncert všech osmi ročníků nechal profesionálně zvukově zaznamenat na CD. Na zvukových nosičích vyprodukovaných mojí společností Anthonea Musica jsem veřejnosti představil veškerou možnou ukázku šíře Rybova hudebního záběru. Lze sem zahrnout Rybovu tvorbu chrámovou, vokálně instrumentální, duchovní, koncertantní, instrumentální či komorní.
Každý jeden rok jsem vydal propagační produkt, který je jeho zvukovým dokumentem. Od prvního roku projektu v roce 2018 až do roku 2023 jsem takto vydal celkem šest různých CD. Na každém z nich je jiná hudba, jsou zaznamenány různé skladby a díla. Jsou to nejen díla Rybova, ale také skladby jeho předchůdců, současníků i následovníků.

Prahou prošel Tříkrálový průvod s velbloudy, zazněla Rybova Česká mše vánoční

To je obrovský záběr. Chápu dobře, že se dostalo i na řadu dalších novinek, včetně soudobé tvorby?
Jistým dokladem dnešní tvorby jsou zvukové záznamy kompozic určených přímo pro projekt, jde tedy o světové premiéry skladeb žijících autorů, které obecně označujeme jako soudobou hudbu. Naprosto výjimečným produktem pak zůstává vinylová LP deska vínové barvy korespondující s barvou Rybovy osobní pečeti, která je předobrazem loga projektu. Tu jsem vyrobil jako otisk Rybova věčného odkazu pro oslavu Roku české hudby 2024. Posluchači na nosiči naleznou obnovenou rožmitálskou premiéru Rybova oratoria Stabat Mater na český text, což je i ve světovém kontextu hudební produkce naprostým unikátem.

Letošní ročník festivalu byl jubilejní jako Rybův rok. Byl v něčem jiný?
Pro mně osobně byl osmý ročník jiný v tom, že už v průběhu posledních momentů jeho příprav jsem byl rozhodnutý, že bude v tomto konceptu a duchu poslední. Toto přesvědčení ve mně zrálo a sílilo již delší dobu, ale snažil jsem se jej rozumově potlačovat. Nicméně, v určitém bodě jsem nevyhnutelně dospěl k finálnímu rozhodnutí. Snažil jsme se podniknout kroky k založení další funkční budoucnosti projektu, ale bohužel jsem nebyl úspěšný. Nakonec mně situace dovedla k tomu vést obě linie zároveň, tedy vědomí, že opouštíte něco, co je bytostnou součástí vašeho života a tak úplně se toho zbavit nechcete, ale přitom víte, že musíte z mnoha důvodů provést změnu.
Nechtěl jsem ale nás všechny ochudit o tu možnost jednou v ruce držet zvukový záznam objevu Rybova oratoria Soudný den. A to se mi nakonec podařilo, tento objev držíme nyní v ruce. Říká se, že lepší je přepřahnout než vypřahnout, a proto jsem se paralelně začátkem letošního roku pustil do hledání nového zaměstnání, ale bohužel po roce nejsem v hledání nikterak daleko. Nicméně jsem opět nabyl mnoho dalších zkušeností. Snad bude nadcházející rok 2026 příznivější, což bych přál nám všem.

V Meziříčí po letech zazní Rybova vánoční mše, projekt spojí místní hudebníky

Jak vnímáte ohlas veřejnosti. Podařilo se lidem Rybu ukázat jako mnohovrstevnatou osobnost?
Jednoznačně podařilo. Když vezmu v potaz vedle všech akcí a jejich konkrétních dopadů v daném čase a místě k tomu ve velkém kontrastu také celkově tu malou sumu mediální pozornosti, kterou jsem pro projekt vymohl, tak jsem ve výsledném efektu vykřesal z minima maximum. Tento typ projektu je v České republice jediný svého druhu, nenajdete žádný podobný. Proto i přístup všech okolo musím hodnotit skrze tento fakt, tedy jako setkání se s něčím novým a nepoznaným, a tudíž i v podstatě nezařaditelným a možná též hůře uchopitelným a pochopitelným. Myslím, že jsem vytvořil opravdu autentický odraz Rybovy osobnosti a jeho odkazů.
Možná právě proto je nevyhnutelné v tuto chvílí říci „stop cyklické produkci akcí“ a začít s celkovým nashromážděným materiálem pracovat i trochu jinými způsoby. Jaké to budou, ukáže až budoucnost. Nosným důkazem toho všeho budiž jednotlivci, kteří přibývají a svým osobitým zájmem o Rybův odkaz a současně třeba o propagační produkty projektu se podílejí na naději, že bude třeba možné v některých skromných aktivitách i nadále pokračovat.

Je něco, co jste o Rybovi doposud nevěděl a třeba vás to překvapilo? Došlo k nějakému zajímavému objevu?
Za nejvýznamnější objev považuji právě nález Rybova díla Soudný den. Toto oratorium, opět komponované Rybou na český text, se stalo doslova labutí písní projektu. V rámci oslav letošního Rybova roku 2025 jsem vyrobil zvukový nosič v podobě flashdisku, který obsahuje právě zmíněný záznam světové premiéry koncertu z letošního května. Jedná se o naprosto mimořádný hudební objev a sama realizace je unikátním počinem. Zájemci se o těchto skutečnostech mohou informovat na webu projektu www.rybuvfestival.cz, kde jsou veškeré informace, jak tento světový objev získat.

Co vám léta pořádání festivalu dala a naopak třeba i vzala?
To je velice osobní otázka. Dala mi neuvěřitelné penzum zkušeností a vědomostí, které člověka na jednu stranu obohatí, ale které mají i odvrácenou, temnější tvář. Vzala mi třeba několik mezilidských vztahů a vazeb, o něž jsem se snažil pečovat a o nichž jsem si myslel, že ustojí i mnohé svízelné situace. Bohužel, opak je pravdou. Nicméně vše je asi tak, jak má být. Projekt je nyní pod ochrannou známkou a je stále živý, protože já tu ještě stále jsem. Jen se nejspíš vydám jinými cestami. Ryba je studnicí a pramenem živé vody, je tedy na každém z nás, co zkusí a co mu zachutná. Možností je nepřeberné množství.

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů. (24....

V Hostivici u Prahy hoří bungalov. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných. Krátce po 14:00 hasiči informovali, že mají požár pod kontrolou, oheň se dál nešíří. Zásah však pokračuje,...

24. prosince 2025  13:05,  aktualizováno  14:09

Rybův odkaz je dar všem, kteří chtějí naslouchat, říká šéf končícího festivalu

Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...

Po osmé v řadě a naposledy se letos v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční Festival Jakuba Jana Ryby. Po celou dobu v jeho čele stojí ředitel Šimon Kaňka. V rozhovoru pro iDNES.cz bilancuje význam...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Vánoce přicházejí, bílé a zelené! Hitmakeři z Knínečku baví i vtipnou koledou

Fotbalisté Nového Knínu při koledě.

Fotbaloví hitmakeři z Nového Knínu, autoři virálních zpívánek, natočili vánoční speciál. Video je jiné než jejich populární pozvánky na zápasy sedmé ligy, byť osobitý humor si zachovává. Koleda je...

24. prosince 2025  9:22

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

Do babyboxu v Libeňském zámečku někdo odložil holčičku. (23. prosince 2025)

Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

23. prosince 2025  17:16

Billboard Volva v Praze čistil vzduch. Po pár týdnech ho ale automobilka odstranila

Billboard Volva, který čistí vzduch (prosinec 2025)

Společnost Volvo Car nechala předčasně odstranit velký reklamní billboard umístěný na dopravně velmi vytížené pražské ulici 5. května. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvě zachytává škodlivé...

23. prosince 2025  16:20

Pražským nádražím zněla Česká mše vánoční. Některé cestující zaskočila, jiní i zpívali

25. ročník akce Rybovka na hlaváku, při které zazněla Česká mše vánoční Jakuba...

Zaplněnou vstupní halou hlavního nádraží v Praze dnes zazněla už tradiční vánoční mše od Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Lukáše Prchala si s profesionálními hudebníky zazpívali i lidé z davu....

23. prosince 2025  15:57

Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Obyvatelé Prahy 21 nesouhlasí, aby matematik a neúspěšný zájemce o prezidentskou kandidaturu Karel Janeček zbudoval ve své vile soukromé gymnázium. Budova nevyhovuje stavebně a nadto záměr stáhne...

23. prosince 2025  15:05

V těžkých časech stojíte při nás. Izrael děkuje Čechům za podporu

Kampaň JCC Praha Israel Says Thank You 2.0. (22. prosince 2025)

Jewish Community Center (JCC) vyjadřuje vděčnost České republice a jejím občanům, kteří podporují Izrael během mezinárodní izolace. Od poloviny prosince, kdy začal svátek Chanuka, realizuje centrum...

23. prosince 2025  13:04

Řidič naboural do zaparkovaných vozů, jedno z nich bylo auto za miliony

Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22....

Děsivě vyhlížející nehoda, ke která došlo v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích, se nakonec obešla bez zranění. Jedno z aut, které tu naboural řidič mercedesu, je však Audi R8,...

23. prosince 2025  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.