Jak se zalévá Vyšehrad? Vodu bere z Vltavy, využívá unikátní systém

Zavlažovací systém popisuje Národní kulturní památka na svém webu.
„Již 20 let k jejich zalévání využíváme užitkovou vodu z Vltavy, která plně nahradila vodu městskou,“ uvedli správci památky.
Čerpací stanice je umístěna v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě, kde se využívá historická budova čerpací stanice. Sem proudí vltavská voda kanálem pod silnicí. Říká se mu „vajíčko“, protože má vejčitý průřez a je umístěný ve slepém rameni Vltavy před tunelem.
„Voda je čerpána historickým podzemním kanálem přímo z Vltavy, který vede pod Podolským nábřežím. Nahoru je voda tlačena vrtem skrz Vyšehradskou skálu až na Akropoli (do Vyšehradských sadů), což představuje převýšení téměř 40 metrů,“ uvedli zástupci Vyšehradu.
Každý rok se tímto způsobem čerpá z Vltavy skoro 7 000 metrů krychlových vody, což odpovídá třem padesátimetrovým plaveckým bazénům v nedalekém Podolí.
Kvůli efektivnímu hospodaření s vodou zahradníci kombinují dvě technologie - parky zavlažují klasickými ostřikovači, záhony v Soběslavově ulici úspornou kapkovou závlahou, která dávkuje vodu přímo k rostlinám.
Celý systém spouští hlavně v noci, aby se voda neodpařovala. Během tropických veder je třeba zeleň zalévat i ráno, s čímž by měli počítat i ranní běžci či pejskaři.
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Původní závlahový systém v Ústavu pro péči o matku a dítě čerpal vodu z Vltavy už ve 30. letech minulého století. Porodnice ji tehdy využívala k praní prádla i zavlažování svých zahrad. Kvůli tomu, aby se voda z Vltavy dostala až nahoru na Vyšehrad, museli dělníci před 20 lety prorazit díru ve skále pod hradbami.
Vyšehrad ležící nad pravým břehem Vltavy je spjatý s řadou pověstí z počátků českých dějin. Je oblíbeným místem procházek s jedinečným výhledem na panorama hlavního města.
Patří mezi nejvýznamnější české památky a je součástí Pražské památkové rezervace zapsané na seznamu UNESCO. Městská příspěvková organizace Národní kulturní památka Vyšehrad se stará o správu areálu, stálých expozic a parku, pořádá výstavy, prohlídky nebo kulturní akce či vydává publikace.