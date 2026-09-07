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Jak rozbijete nouzové tlačítko? Po pádu hocha do kolejiště metra ožívá videonávod

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  10:07
Víte, kde v metru najdete nouzové tlačítko a jak ho použijete? Po pádu sedmiletého chlapce do kolejiště minulý týden se ukázalo, že osvěta, s níž před časem dopravce přišel, se ukazuje jako účinná. Lidé bleskově zareagovali a tlačítko použili, i když ještě rychlejší než stisknutí tlačítka byla reakce muže, který pro kluka do kolejiště skočil a vytáhl ho zpět na nástupiště.

Případ se stal první školní den. Chlapec ve stanici Muzeum místo toho, kam jde, sledoval svůj mobil, šlápl do prázdna a spadl do kolejiště.

Nouzové zastavení soupravy metra
Tlačítko pro nouzové zastavení vlaku ve stanici metra linky B Smíchovské nádraží (19. srpna 2024)
Nouzová tlačítka v metru v Praze jsou nově výrazněji označena. (30. srpna 2024)
Náměstek primátora Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib v metru představuje nové označení pro nouzová tlačítka. (30. srpna 2024)
22 fotografií

Bleskově pro něj skočil cizinec, který stál na nástupišti za ním a s pomocí dalších cestujících ho vytáhl zpět na peron. Zrovna ve chvíli, kdy se z tunelu objevila světla přijíždějícího vlaku.

„V tomto případě bylo tak málo času, že pán byl rychlejší i než nouzové tlačítko. Přesto velké poděkování i paní, která jej stiskla, i když vlak už vjížděl do stanice,“ píše Ropid na sociálních sítích.

VIDEO: Drama v pražském metru. Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu

Připomíná, že nouzová tlačítka, která strojvůdce upozorní / zpomalí vlak blížící se do stanice, bývají umístěna zpravidla na začátku a konci nástupišť. Vždy na stěně. S tím, že záleží na architektonickém řešení jednotlivých stanic.

A oprašuje videonávod pražského Dopravního podniku.

„Tlačítka jsou krytá ochranným sklíčkem. To při zatlačení na něj praskne a jede směrem dolů a uvolní prostor ke stlačení,“ dodává Ropid. Pak už je možné tlačítko zmáčknout.

Nouzová tlačítka v metru v Praze jsou nově výrazněji označena. (30. srpna 2024)
Nouzová tlačítka v metru v Praze jsou nově výrazněji označena. (30. srpna 2024)

Debata nad ochrannými tlačítky se rozvinula přesně před dvěma lety. Tehdy po nešťastném pádu do kolejiště zemřel nevidomý muž.

Kdyby někdo z více než dvaceti přítomných na nástupišti pohotově vyhledal záchranné tlačítko, rozbil ochranné sklo a tlačítko zmáčkl, vlak přijíždějící do stanice mohl zpomalit.

Vlak byl tehdy v dostatečné vzdálenosti, cestující tak měli několik desítek sekund k vyhledání a použití tlačítka.

Dopravní podnik po tragédii rozjel masivní osvětu. Tlačítka zvýraznil žlutou páskou a osadil výraznou SOS tabulkou. Na web přidal seznam všech stanic metra a podrobná schémata, kde se tlačítka na nástupištích nacházejí.

Lidé od té doby několikrát tlačítko velmi rychle použili a pomohli předejít tragédii.

Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

Například v srpnu tohoto roku pohotový cestující zastavil soupravu ve stanici Strašnická. Seniorce, která spadla do kolejiště, pak pomohli další lidé. O několik měsíců dřív v květnu jiná žena spadla ve stanici Smíchovské nádraží nešťastně mezi vagony soupravy.

Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti ostatních cestujících měl příběh šťastný konec.

Víte, kde v metru najdete nouzové tlačítko a uměli byste ho použít?

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