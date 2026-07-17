Jízdní řád na zastávce MHD sice prozradí, který spoj je nízkopodlažní, ale o klimatizaci z něj nejde vyčíst zhola nic. Stejně je tomu s digitálními panely na frekventovaných zastávkách. Ty sice uvádějí i případná zpoždění, k otázce teploty uvnitř vozu ale zarytě elektronicky mlčí.
Kdo chce i ve vedrech cestovat pražskou veřejnou dopravou bez rizika přehřátí, neobejde se bez vhodných aplikací. Uvádějí i bližší informace o vypravených spojích, i když někdy trochu skrytě. Kde přesně zjistit, které tramvaje, autobusy a další dopravní prostředky jsou klimatizované?
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Proč už neplatí, že klimatizaci mají jen tramvaje se žlutým čelem?
Tramvaj se žlutou maskou
Nejběžnější pražské tramvaje typu T15 mají někdy výraznou žlutou masku. Podle ní se pozná, že tramvaj má klimatizaci.
Loni ale náměstek primátora Zdeněk Hřib oznámil, že klimatizace se zavádí i do všech ostatních vozů T15.
PID Lítačka
Jedna z nejčastěji využívaných aplikací pro hledání spojů PID Lítačka klimatizované spoje sice zná, ale funkce je důmyslně skrytá.
Při vyhledání spojení se u žádného z nich sněhová vločka coby symbol klimatizace neobjeví. Je nutno přepnout na rozšířené vyhledávání a potom rozkliknout detail spoje.
Podle piktogramu vločky zjistíte, zda spoj je nebo není klimatizovaný. Vyhledat spojení vyloženě podle kritéria, aby byly všechny použité dopravní prostředky klimatizované, zatím aplikace neumí.
Mapa PID
Kdo výše uvedenou aplikace nepoužívá, je odkázán na mapu Pražské integrované dopravy. Nachází se na mapa.pid.cz a lze na ní filtrovat spoje podle toho, zda jsou klimatizované. Stačí si v levém spodním rohu zaškrtnout sněhovou vločku. Podobným způsobem lze najít i nízkopodlažní spoje, úseky, na kterých jsou linky aktuálně zpožděné, nebo konkrétní linky.
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Kdy řidič zapne klimatizaci a kolik vozů ji vlastně má?
Aplikace Jízdní řády
Při hledání konkrétního spojení se u klimatizovaných spojů objeví symbol vločky. Je umístěn za číslem linky spolu se dalšími symboly, např. piktogramem vozíku pro nízkopodlažní spoje nebo kola u spojů, jimiž je možné přepravovat jízdní kolo.
Jízdní řády od Seznamu je možné otevřít také v prohlížeči. Kromě označení klimatizovaných spojů je možné hledat spojení vyloženě podle kritéria, aby všechny nalezené spoje byly klimatizované. V appce je nutné zvolit při hledání Rozšířené hledání a poté zvolit vločku. V prohlížeči je tato volba skrytá pod Možnostmi.
Klimatizované vozy v MHD Praha
Klimatizované jsou v Praze:
- všechny trolejbusy
- přes 70 % autobusů
- 147 tramvají (z celkového počtu 770, což je 19 %)
To, že je vůz vybavený klimatizací, ještě neznamená, že je chlazení interiéru zapnuté. Řidiči klimatizaci zapínají ve chvíli, kdy teplota ve voze přesáhne 22 °C.