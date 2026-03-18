V Praze jsou totiž jen tři nemocnice, které disponují psychiatrickými lůžky pro děti. Je to Fakultní nemocnice Motol, která má 50 dlouhodobě obsazených lůžek, a to z poloviny dětmi, které se pokusily o sebevraždu – akutní pacienty přijímá také denně. Dále je to Psychiatrická nemocnice Bohnice s 58 lůžky s až 95procentním obsazením, na kterých až v 75 procentech leží rovněž děti po „pokusu“, a Fakultní Thomayerova nemocnice, která ale pečuje jen o mladší děti. Všude jinde děti, které se chtěly zabít – nejčastěji požitím léků – ukládají na svá pediatrická oddělení a pak čekají na místa v Motole či Bohnicích.
Čekací lhůty na dětskou psychiatrii jsou strašně dlouhé, čekáte měsíc, dva, dítě se vám doma zhoršuje, až to dojde do bodu, kdy to prostě nejde.