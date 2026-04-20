Jak dojet do práce a do školy MHD a neztratit se kvůli Dvoreckému mostu

Petra Škraňková
  5:30
Velkou změnou prošla pražská hromadná doprava po pátečním otevření Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem, přesněji Hlubočepy. Přes nový most jezdí tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční 901 a 914. Jak se změnily trasy dalších tramvají?
Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12. března 2026) | foto: Facebook: PID

Dvorecký most těsně před otevřením (duben 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...
Otevření Dvoreckého mostu v Praze (17. dubna 2026)
Dvě tramvajové linky nově spojí Dejvice s Modřany a Barrandov s Vršovicemi. Tramvaj číslo 20 jezdí z Dejvic přes Hradčanskou, Malostranskou, Újezd a Anděl po Dvoreckém mostě dál na Braník a Modřany.

Tramvaj číslo 21 vyráží ze Slivence přes Sídliště Barrandov a za Dvoreckým mostem odbočí doleva, na Podolskou vodárnu, Karlovo náměstí, I. P. Pavlova a dál do Vršovic na Kubánské náměstí.

Jinou trasu má po otevření Dvoreckého mostu dalších sedm tramvajových linek. Konkrétně 2, 4, 6, 7, 15 a 24. Nově jezdí linka 34 a dočasně skončila tramvaj číslo 14, která se vrátí po otevření tratě přes Václavské náměstí v roce 2027.

Jak jezdí tramvaj na lince číslo 2

Tramvaj 2, která měla dosud jenom jeden vagon a jezdila z Petřin do Braníka, nově míří do Nuslí a její konečná je na náměstí Bratří Synků. V pracovní dny dostane vagony dva, bude jezdit jako souprava. Její trasa se mění od zastávky Moráň na Karlově náměstí, nově míří k botanické zahradě, nikoliv na Výtoň.

Změny na lince číslo 4

Linka číslo 4 jezdila ze Slivence a Barrandov na Kubánské náměstí. Nově začíná v Radlicích u metra Radlická, na Andělu se napojí na stávající trasu přes Palackého most, Karlovo náměstí a do Vršovic. Skončí však už na Čechově náměstí.

Jak jezdí tramvaje 6 a 34

Trasa samotné linky 6 se nemění, jezdí z holešovického nádraží přes Výstaviště, náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Václavské a Karlovo náměstí na I. P. Pavlova a do Vršovic ke Slavii.

OBRAZEM: Historické tramvaje, jazz i fronta na přívoz. Jak se otevíral most

Změní se však její číslo, a to v zastávce Nádraží Holešovice. Odtud bude nově pokračovat jako linka 34 přes Dělnickou, Vltavskou a opět náměstí Republiky k Bílé labuti. Takže na zastávce Náměstí Republiky můžete potkat 6 i 34 a obě pojedou na Nádraží Holešovice.

Podle dopravního podniku má být 34 dočasná. “Nahrazuje v oblasti Holešovic dlouhou linku 14, jejíž propojení do linky 6 u Nádraží Holešovice způsobovalo velké nepravidelnosti vždy na druhé části obou spojených linek; kratší linka 34 zajistí pravidelnější provoz linek 6 i 34 v oblasti Holešovic a linky 6 ve směru na Kubánské náměstí,“ vysvětluje dopravní podnik.

Jak jezdí tramvaj na lince číslo 7

Sedmička jezdí místo z Radlic nově z Kotlářky v Košířích, kde nahrazuje linku 15. Na Andělu se napojuje na dosavadní trasu k Výtoni a do Nuslí.

Její trasa se však mění i na druhém konci. Až do začátku července se napojuje nová tramvajová trať na trase Želivského–Vinice, mezi Olšany a Strašnicemi je zavedena náhradní doprava.

Sedmička tak pokračuje ze Strašnic do Hostivaře a končí v Malešicích. Na svou trasu ze Strašnic přes Želivského na Palmovku do Libně a na Lehovec se vrátí 7. července 2026.

Jako první jsme projeli nový most na kole. Chodníky jsou OK, ale kde si dát pozor?

Jak jezdí tramvaj na lince číslo 15

Patnáctka jezdila z Kotlářky na Olšanské hřbitovy. Nově nahrazuje linku 20 na Barrandově. Startuje na sídlišti Barrandov, jede přes Lihovar kolem Dvoreckého mostu, přes Smíchovské nádraží a na Andělu se napojí na svou dosavadní trasu přes Újezd, Malostranskou, Čechův most, náměstí Republiky, Masarykovo a hlavní nádraží na Floru a Olšanské hřbitovy, kde končí. Z Kotlářky na Anděl místo ní jezdí tramvaj číslo 7.

Jak jezdí tramvaj na lince číslo 24

Linka číslo 24 spojuje Kobylisy s Karlínem, Novým Městem, Nuslemi a Vršovicemi. Kvůli chybějící „čtrnáctce“ se její trasa prodloužila přes Michli až na Spořilov. „Linka 24 bude nově v provozu celodenně a celotýdenně, v úseku ze Spořilova až na Bílou labuť plně nahradí provoz linky 14,“ vysvětlil dopravní podnik před otevřením Dvoreckého mostu.

Trasa tramvají od 18. dubna po otevření Dvoreckého mostu
LinkaTrasa
2SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
4RADLICKÁ – Anděl – Zborovská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
6KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Nádraží Vršovice – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 34
7KOTLÁŘKA – Anděl – Výtoň – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – Nádraží Vršovice – Kubánské náměstí – Strašnická – Solidarita – Strašnické divadlo – Depo Hostivař – Malešická továrna – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
Od 7. 7. 2026 návrat k trase Strašnická – Želivského – Biskupcova – Palmovka – Aréna Libeň jih – Nádraží Libeň – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
14zrušena do otevření trati na Václavském náměstí (případně do ukončení rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice)
15SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské nádraží – Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranská – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží - Olšanské náměstí – Flora – OLŠANSKÉ HŘBITOVY
20DĚDINA – Divoká Šárka – Bořislavka – Hradčanská – Malostranské náměstí – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Dvorce – Nádraží Braník – Modřanská škola – Poliklinika Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO
21SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň –Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
24VOZOVNA KOBYLISY – Bulovka – Palmovka – Florenc – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Michelská – SPOŘILOV
34BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Vltavská – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6

Jak jezdí autobusy

Přes Dvorecký most jezdí denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční 901 a 914. Dopravní podnik očekává, že lidé z Pankráce, Krče, Michle a Podolí začnou více cestovat na Smíchov linkou 118 díky tomu, že se vyhne kolonám na Barrandovském mostě.

Spojení mezi Budějovickou a Smíchovem posiluje linka 124. „Ve špičkách tak v tomto směru pojede autobus každé 3–4 minuty, o víkendu pak každých 7–8 minut,“ slibuje dopravní podnik.

Na úseku Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Budějovická – Brumlovka – Kačerov – Nemocnice Krč budou nově jezdí menší standardní autobusy na prodloužené lince 106 z Kačerova.

Kloubové autobusy od Šeberáku, Kunratic a IKEMu na Kačerov, Brumlovku a Budějovickou jsou ale určitě potřeba nadále, takže tuto část bývalé linky 193 obslouží spoje nově označené číslem 114. A protože linka 124 míří nově na Smíchov, právě linka 114 ji nahradí v koncovém úseku mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem.

Přes Dvorecký most jezdí i denní autobusy 196, 197 a noční 901 a 914. Dlouho diskutovaná linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží nebyla zrušena a jezdí ve stávajícím plném rozsahu, zatím do začátku letních prázdnin.

„Její provoz v kontextu souběžné tramvajové linky 20 bude během jara 2026 vyhodnocen a až následně dle závěrů těchto průzkumů případně upravován,“ slibuje dopravní podnik.

Trasa autobusů od 18. dubna po otevření Dvoreckého mostu
LinkaTrasa
106NÁDRAŽÍ BRANÍK – Černý kůň – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – Kačerov – Brumlovka – Budějovická – Sídliště Pankrác – Pankrác – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
(v úseku Nemocnice Krč – Pražského povstání plně nahrazuje linku 193)
114ŠEBERÁK – Kunratice – IKEM – Nemocnice Krč – Kačerov – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Poliklinika Budějovická – Antala Staška – Ryšánka – ZELENÝ PRUH
(v úseku Šeberák – Budějovická plně nahrazuje linku 193)
118SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – Hlavní – Spořilov – Depo Kačerov – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Nové Podolí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ
124ŽELIVSKÉHO – Bělocerkevská – Na Míčánkách – Bohemians – Michelská – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Nové Podolí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (linka 124 posiluje provoz linky 118 v úseku Budějovická – Smíchovské nádraží)
170PRAŽSKÁ ČTVRŤ – Přístaviště – Na Strži – Ryšánka – Antala Staška – Poliklinika Budějovická – Budějovická – Spořilov – Chodovec – Háje – JIŽNÍ MĚSTO
190beze změny trasy ve stávajících intervalech (měla být zrušena)
193linka zrušena, nahrazena provozem linek 106 a 114
196SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – KAČEROV (v úseku Kačerov – Vyskočilova nahrazena prodlouženou linkou 106, nově jede přes Dvorecký most)
197SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Libuš – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – Na Jelenách – Chodov – Dědinova – ROZTYLY (nově jede přes Dvorecký most)
901
914		trasa obou nočních linek zkrácena jízdou po Dvoreckém mostě, jinak beze změny
Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Fabrika, kde pracují roboti potmě, je i v Česku. V Rakovníku montují kamery aut

Výrobce dílů a systémů pro automobily Valeo v Rakovníku spustil linku fungující bez osvětlení i lidského zásahu. Slouží pro výrobu optických komponentů pro detekční kamery aut.

Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Zachránce dětských životů stavěl lékařská zařízení, u komunistů byl však v nemilosti

Vědí obyvatelé brněnské Teyschlovy ulice na pomezí sídliště Kamechy a Bystrce 2, čí jméno vlastně nese? V Brně nebylo a dosud není významnějšího lékaře v oboru dětské medicíny, než byl Otakar...

Nová dráha na pražském letišti slibuje omezení hluku, obce v okolí to vítají

Spolek středočeských obcí a městských částí Prahy sdružených v Pražském letištním regionu (PAR) vítá deklaraci společnosti Letiště Praha, která se v ní zavazuje dál co nejvíce omezovat dopady provozu...

Pražské platy lákají, ale co bydlení v metropoli? Náklady citelně zatěžují

Úspěch ve výběrovém řízení na post v IT oddělení jedné z firem v metropoli považoval Stanislav z Ústecka za výhru. Nový plat příjemně přesahoval krajský průměr. Jenže peripetie se sháněním pronájmu...

Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

Sám možná nečekal, že jeho tým sfoukne složitý zápas tak suverénně. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na lavičce tentokrát nemusel moc nervovat, výhra 3:1 nad Jabloncem se rodila v klidu a po...

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a...

Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

Po příchodu do tiskového střediska směrem k novinářům energicky prohodil: „Mně se líbí, že se nálada tady nemění ani výhrou, prohrou nebo remízou. Jste pořád všichni stejní. Tak pojďme, já budu taky...

Sparta - Jablonec 3:1, klidný zápas pro domácí, dvěma góly ho rozhodl Kuchta

Sparťanští fotbalisté udělali důležitý krok směrem k blížící se ligové nadstavbě. V předposledním kole základní části porazili třetí Jablonec 3:1 a upevnili si pozici na druhé příčce, na které mají...

