„Zasahujeme u dopravní nehody motocyklu, osobního auta a tramvaje na Zenklově ulici v Praze 8. Na místě je bohužel jeden mrtvý,“ uvedla Policie ČR na síti X po půl sedmé ráno.
Nehoda ovlivnila také tramvajový provoz. „Tramvaj je vykolejená a ulice bude obousměrně několik hodin uzavřena. Žádáme řidiče, aby se místu vyhnuli,“ doplnili policisté.
Na místě nadále zasahují také zdravotníci. „Zásah stále probíhá, my máme na místě zasahující posádky,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Dopravní nehoda přerušila také provoz MHD mezi Kobylisy a Palmovkou, nasazena je autobusová doprava X10.
Linky 3 a 24 jsou od Masarykova nádraží odkloněny na Náměstí republiky a Strossmayerovo náměstí, dále přes Výstaviště a Trojskou na Kobylisy.
Linka 10 je ve směru z centra ukončena na Palmovce a severní větvi jezdí Sídliště Ďáblice - Vozovna Kobylisy.
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