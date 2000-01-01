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Jak zachránit třicet lidí z chladné říční hladiny, když vám časomíra neúprosně odpočítává pouhou půlhodinu? Podívejte se, jak v centru Prahy probíhalo rozsáhlé taktické cvičení LOĎ 2026, které se inspirovalo tragickou lodní nehodou v Maďarsku. Snímky fotografů iDNES.cz ukazují celý proces bleskové záchrany od prvního vzletu policejního dronu až po evakuaci figurantů pomocí vrtulníku a moderních člunů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Zásahy na Vltavě máme standardně, zachraňujeme osoby, ale není to v rámci srážky dvou lodí. Žádnou takovou větší nehodu jsme v posledních letech v Praze neměli,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Podle Řezáče posádky na místo události vyjížděly ze svých základen a předem nebyly nijak speciálně instruovány. Cílem bylo, aby cvičení co nejvíce odpovídalo reálné situaci. Prvenství si pak zajistily jednotky policistů, které byly na místě nejdříve.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hasiči podle Řezáče také záměrně vybrali na cvičení vysokou loď, aby nebylo možné přesunout figuranty na nosítkách do menšího člunu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Než jednotky přijedou na místo a nasadí prostředky na vodu, velitel je schopný si udělat monitoring místa. Ví tak přibližný počet osob ve vodě i to, jaký rozsah ta mimořádná událost má,“ upřesnil Řezáč s tím, že nové technologie jsou pro celkovou koordinaci jednotek zásadní.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Několik figurantů se zraněním bylo také na palubě parníku. Nejvážnější byl stav kapitána, kterého podle scénáře postihla vážná srdeční arytmie, což byl důvod samotné „kolize“ dvou lodí.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Zdravotníci si pak vyžádali přílet policejního vrtulníku, který kapitána transportoval z paluby na Palackého náměstí k převozu do nemocnice.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jakmile záchranáři dostali figuranty na břeh, rozjel se tam za asistence policistů rychlý proces třídění, ošetřování a balení do termoizolačních fólií. „Každý z figurantů měl u sebe kartičku s konkrétními diagnózami,“ vysvětlil reportérovi iDNES.cz mluvčí záchranné služby Karle Kirs.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Výzvy s nimiž se pak záchranka potkala byla např. nízká tepová frekvence, podchlazení či dokonce interní poranění. Třiatřicítka figurantů ve vodě byla podle informací hasičů složená zejména z členů Českého červeného kříže.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
“Na místě jsme měli dva speciální vozy na mimořádné události,” komentoval Kirs s tím, že se jedná o vozy Fénix, který má bezmála deset metrů a Atego-Dakar, jenž nabízí prostor pro osm ležících nebo 12 sedících pacientů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Klíčovou roli sehráli velitelé na břehu, kteří museli bleskově koordinovat příjezdy dalších sanitek a techniky. Na místě bylo zhruba 200 členů IZS a organizátorů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Zatímco pro veřejnost platil v místě přísný zákaz používání dronů, pro IZS šlo o stěžejní nástroj. „Je to pro nás dobrý, podpůrný prostředek. Velitel zásahu si může ten dron vyžádat na oblohu ještě před zásahem jednotek,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí hasičů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Cvičení se účastnili také pozorovatelé a hodnotitelé všech složek záchranného systému, kteří si dělali poznámky, na základě kterých bude postup v příštích dnech vyhodnocen.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Komunikace je jako vždycky perfektní v rámci IZS z Prahy. Spolupracujeme spolu na velmi úzké bázi a všechno šlapalo tak, jak má,“ pochvaloval si komunikaci mezi IZS mluvčí policie Richard Hrdina.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Manévry sledovaly z břehu desítky očí. Jedním z divácky nejvděčnějších, ale pro posádku nejnáročnějších momentů, byla evakuace osob z paluby vysokého parníku pomocí vrtulníku.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Po necelé půlhodině drilu na hladině i na souši utichly motory a záchranáři si mohli vydechnout. Všech 33 figurantů bylo úspěšně dopraveno do bezpečí.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Cílem je, abychom odhalili nedostatky a tyto nedostatky v případě ostrého postupu už neopakovali,“ uvedl Kirs k podstatě cvičení.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
„Testujeme a stále se snažíme zdokonalovat naše procesy. Vidíme tady nové sanity, vidíme nová auta HZS. Dřív hasiči neměli ty jednoduché prostředky pro práci na vodě, typu paddleboard, což už teď máme a záchrana pomocí nich probíhala,“ dodal Řezáč.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předmětem analýzy čtvrtečních manévrů bude zejména spolupráce mezi jednotlivými složkami. „Jestli mají na nás jako na hasičský záchranný sbor nějaké požadavky nebo naopak my na ně. Jestli by spolupráce na místě události šla nějak zefektivnit,“ uzavřel Řezáč.
Autor: Matyáš Sahula, iDNES.cz