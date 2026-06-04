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OBRAZEM: Fingovaná srážka lodí na Vltavě prověřila i novou techniku záchranářů

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  16:41
Jak zachránit třicet lidí z chladné říční hladiny, když vám časomíra neúprosně odpočítává pouhou půlhodinu? Podívejte se, jak v centru Prahy probíhalo rozsáhlé taktické cvičení LOĎ 2026, které se inspirovalo tragickou lodní nehodou v Maďarsku. Snímky fotografů iDNES.cz ukazují celý proces bleskové záchrany od prvního vzletu policejního dronu až po evakuaci figurantů pomocí vrtulníku a moderních člunů.
V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku... V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku... Policejní člun při simulaci kolize dvou civilních lodí na Vltavě (4. června... V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku... V Praze se uskutečnilo taktické cvičení složek IZS, které simulovalo srážku... Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4.... Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4.... Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4.... Velitelé hasičů a policie koordinují postup záchrany lidí po fiktivní srážce... Nácvik záchrany lidí po fiktivní srážce dvou civilních lodí na Vltavě (4.... Velitelé hasičů a policie koordinují postup záchrany lidí po fiktivní srážce... Pohled z dronu na simulaci kolize dvou civilních lodí na Vltavě. Právě...

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