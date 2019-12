Ulici v Praze bude mít Ivan Hlinka a další osobnosti, o Gottovi se jedná

Jména nových ulic schválila rada města na dnešním jednání. Do registru mají být názvy zapsány do 20. prosince, tabule se jmény ulic by měly být instalovány do 20. ledna.

Ulice Pod spalovnou ve Vysočanech obklopená novým parkem Zahrádky bude přejmenována na ulici Ivana Hlinky. O změnu názvu požádala městská část, aby tematicky sjednotila oblast u říčky Rokytky. Jsou zde ulice dalších slavných sportovců - Nepelova, Hany Maškové a Modrého.

V souvislosti s bytovou výstavbou v Řeporyjích tu bude pojmenováno několik nových ulic.

Kromě Jirousovy a Hejného přibude Welzlova podle cestovatele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla nebo Sekyrova na počest prvního Čechoslováka na jižním pólu Josefa Sekyry.

Ve Vysočanech v místě nových domů vzniknou ulice Smržových a Svatošových. Příslušníci těchto rodin byli nacisty popraveni za pomoc parašutistům v souvislosti s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

V Satalicích bude nově ulice Hollova a Kauckého na památku válečných pilotů. V Kolodějích mezi ulicemi Panenky a K Dubči bude ulice pojmenována po fotografu Ladislavu Sitenském. Nové ulice budou dále v Hostivaři a Malešicích.

O Gottovi se jedná

Pojmenování a přejmenování pražských ulic navrhuje místopisná komise na základě požadavků městských částí, stavebních firem, spolků či dalších subjektů. Názvy schvaluje rada hlavního města.

Po říjnovém úmrtí Karla Gotta se začalo mluvit o pojmenování veřejného prostranství v Praze po oblíbeném zpěvákovi. Místopisná komise doporučila čtyři možnosti.



„S rodinou pana Karla Gotta projednáváme návrhy na různá místopisná označení po panu Karlu Gottovi. Jakmile bude zmíněné projednávání uzavřeno, budeme informovat veřejnost. Vzhledem k pietnímu charakteru celé záležitosti není naším cílem rodinu tlačit do rozhodnutí, naopak jí poskytujeme dostatek času k důkladnému zamyšlení,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.