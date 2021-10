Iráčan z Prahy bojoval za Islámský stát, soud mu potvrdil 15 let vězení

„Z vlastní vůle odjel páchat trestnou činnost, vědomě se nevrátil na území ČR. Důkazy přesvědčivě potvrzují vinu obžalovaného. Obžalovaný již před odjezdem z ČR projevoval známky radikalizace, aktivně se účastnil bojů v řadách Islámského státu,“ zdůvodnila dnešní rozsudek předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze Michaela Pařízková.



Trest nelze podle ní považovat vzhledem k okolnostem činu za nepřiměřeně přísný. „Obžalovanému měl být ukládán trest ve smyslu zvýšené trestní sazby. To však již nejde změnit,“ doplnila Pařízková.

Před dnešním jednáním soud nechal aktualizovat policejní zprávy o pátrání po obviněném. Místo jeho pobytu zůstává i po čtyřech letech od vydání zatykače neznámé.

Shodný trest vynesl letos na jaře senát Městského soudu v Praze. Vrchní soud verdikt dnes jen mírně formálně poupravil.

V dubnu se proti verdiktu městského soudu odvolal obhájce obžalovaného Al Samarraie. „Obviněný odešel, něco tam konal a následně zmizel. V řízení by se podle mne vzhledem k okolnostem pokračovat nemělo. Neměli bychom se dívat prizmatem, jak ošklivé jsou skutky obžalovaného,“ řekl advokát Jan Křivánek.

Podle jeho návrhu by soud měl jednání přerušit. „Je tu možná hypotéza, že jde o rozsudek někoho, kdo možná není na živu,“ zdůraznil právní zástupce. Ten alternativně navrhl i možnost snížit trest, jenž se mu vzhledem k okolnostem zdál nepřiměřeně přísný

„Trest byl vynesen správně, důkazy jsou dostačující,“ řekl státní zástupce Martin Bílý. Ten mezi důkazy zmínil například propagandistické video Islámského státu po bojích o rafinérii v Baiji před několika lety, kde obžalovaný vystupuje.

„Existují také jeho výplatní pásky zajištěné FBI. Podstata trestného činu teroristický útok byla naplněna. Do Iráku za tímto účelem vycestoval, což je prokázáno. Prokázáno je i to, že se bojů účastnil,“ uvedl žalobce.

Ten také řekl, že v případě dopadení obviněného a jeho eskorty do Prahy před českou justici může Iráčan požádat o obnovu řízení. „Nevidím tedy, že by došlo ke krácení jeho práv,“ vysvětlil Martin Bílý.

Směr bojiště

Sedmadvacetiletý Al Sammarrai podle spisu odletěl z ruzyňského letiště v lednu 2015 linkou do tureckého Istanbulu. Odtud ho předvedli islamisté do severního Iráku. Krátce poté, co opustil Prahu, se ocitl v bojích proti irácké vládě a jejím spojencům.

Mohammed Yousef Al Samamarraiev před soudem kvůli podporování terorismu.

Za podporu terorismu dostal loni v létě u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové tříletou podmínku otec obžalovaného. „Můj syn zemřel pod troskami Mosulu,“ řekl tehdy muž ve své výpovědi.

V Česku žijící Iráčan se v militantního muslima změnil postupně. Původně o víru neměl zájem, díval se na fotbal, žil jako průměrný mladík.



„Pak se začal dívat na videa Islámského státu s popravami zajatců. Přestal o sebe dbát, neholil se, nestříhal,“ řekla soudu bývalá manželka obžalovaného, který ji podle islámského práva zapudil.