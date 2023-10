Podvedený muž přišel o milion korun. Nechal se zlákat falešnou investicí

Informaci uvedla v úterý v tiskové zprávě za rakovnickou policii Veronika Cafourková.

Rakovnickým policistům před několika dny oznámil muž, že začátkem letošního roku reagoval na sociálních sítích na reklamu, která se týkala investice do virtuální měny.

„Následně ho kontaktovala osoba, která ho přesvědčila, aby nejprve poslal částku ve výši 6500 korun jako investiční vklad. Tato neznámá osoba postupně z poškozeného vylákala další platby a to v částce přesahující 1,1 milionu korun,“ popsala případ Cafourková.

Na falešně výhodné investice doplatil i 66letý muž, kterého též zaujala reklama na sociálních sítích lákající na výhodné investice do kryptoměn.

V polovině října rakovnickým kriminalistům oznámil, že za několik měsíců přišel o více než milion korun. Dosud neznámému pachateli hrozí podle Cafourkové trest až osm let za mřížemi.

Falešný bankéř na telefonu

Další případ se také nedávno stal na Rakovnicku, kdy neznámý pachatel kontaktoval telefonicky ženu a představil se jako pracovník jedné z českých bank.

Následovaly smyšlené informace o údajném úvěru a přepojování na dalšího falešného pracovníka banky, který jí sdělil, že má vybrat peníze ze svého bankovního účtu a vložit je do speciálního bankomatu do elektrické peněženky. „

Tato žena dle instrukcí falešného bankéře odjela objednanou taxi službou do Prahy na pobočku banky, kde postupně vybrala ze svého bankovního účtu hotovost v částce přes milion korun a vložila je do bitcoinmatu. O všechny peníze, které vložila do bitcoinmatu přišla,“ doplnila Cafourková.

Policisté také upozorňuje, aby lidé za žádných okolností neposkytovali vzdálený přístup ke svému počítači, ani přístupová hesla a údaje z platebních karet. V případě, že se tak stane, tak by měli ihned kontaktovat svou banku.