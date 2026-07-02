Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit

Autor:
  11:01
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města zvládat horké letní dny. Mlžítko na Ostrčilově náměstí v Praze. | foto: Cihla OndřejMAFRA

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
19 fotografií
Praha spustila novou interaktivní mapu pro horké dny. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města si díky ní budou moci vyhledat, kde se nachází nejbližší oáza chladu - tedy pítko, mlžítko, fontána, či místo ke koupání a ochlazení.

Praha v posledních letech zaznamenává čím dál více extrémně horkých dnů. Město proto postupně rozšiřuje nástroje, které pomáhají zmírňovat dopady klimatické změny.

Web Oazy Chladu nabízí mapu s přehledem lokalit, kde se mohou obyvatelé okamžitě zchladit, získat pitnou vodu zdarma nebo i jen nalézt příjemnější prostředí k trávení času v době vysokých teplot.

Mapa obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody – a to na území celé Prahy.

Příjemné osvěžení. V pražských ulicích je 47 mlžítek, jedno stylové přibylo na Hradě

V plánu je i další rozvoj projektu. Do budoucna v mapě přibudou například informace o chladných parcích a klimatizovaných prostorách veřejných budov, jako jsou úřady, knihovny nebo galerie. K nalezení budou také aktuální teploty z mikroklimatických měření v Praze.

Město dále plánuje spolupráci s městskými částmi, které by mohly obsah mapy doplňovat o další lokality.

Praha spustila interaktivní mapu s místy, kde se lze v letních měsících zchladit.

Mapa využívá to, co už funguje

„Nechceme jen pasivně čekat na vybudování nové infrastruktury. Využíváme to, co už v Praze funguje, pítka, mlžítka, fontány, stinné parky nebo místa u vody a propojujeme je do jedné přehledné mapy,“ uvádí náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů

Podle ní mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň umožní objevovat nová příjemná místa ve městě.

Projekt pro usnadnění horkých dnů, jako byly ty nedávné, realizuje městská společnost Operátor ICT na základě zadání odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Na jeho přípravě spolupracoval také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který poskytuje datové podklady.

Vedra extrémně ohřála řeku Berounku, teplota vody šla k 32 stupňům

Vzniklé interaktivní prostředí je příkladem využití technologie k usnadnění každodenního života. Zároveň navazuje na další aktivity Prahy, které se zaměřují na adaptaci na změnu klimatu a posilování odolnosti města vůči stále častějším vlnám horka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třídní schůzka byla poslední kapka, řekla matka. Postižené dceři zasadila 96 ran

Krajský soud v Praze uložil šestatřicetileté ženě, která ubodala svoji...

Středočeský krajský soud ve středu poslal šestatřicetiletou zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Žena se k činu přiznala, sama také...

Mezi Letnou a Holešovicemi vznikne nová čtvrť, její osou bude parkový pás

Vyladěná studie. Vltavská filharmonie se stane dominantou jižní části nové...

Klíčová dohoda s developery o podobě proměny oblasti Bubny–Zátory v hrubých rysech může být hotová o prázdninách, dolaďovat se bude po volbách. Jde o zásadní krok směrem k výstavbě nové obytné zóny...

Matka nechala spící děti v rozpáleném autě a šla nakupovat. Vytáhli je hasiči

Záchranka a policie zasahovaly v ulici U Děkanky v Praze 4, matka tam nechala...

Hasiči v pátek odpoledne vyprošťovali dvě malé děti ze zamčeného auta v ulici U Děkanky v Praze 4. Matka nechala spící ratolesti ve voze a odešla nakupovat, přestože dnes teploty v hlavním městě...

V centru Prahy hořel hotel. Lidé se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice

Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské...

Hasiči zasahovali u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze, uvedli to na síti X. Hosté se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice. Byl vyhlášený třetí stupeň poplachu. Kouř byl...

Kdo povede Prahu? Strany představily adepty na primátorský řetěz

Zleva Tomáš Portlík, Adam Scheinherr, Petr Hlaváček, Ondřej Prokop a Tereza...

Většina stran už má jasno, koho na podzim pošle do toho nejzajímavějšího volebního klání, tedy do boje o post pražského primátora. Hlavní město má rozpočet jako menší ministerstvo a primátor...

Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...

Praha spustila novou interaktivní mapu pro horké dny. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města si díky ní budou moci vyhledat, kde se nachází nejbližší oáza chladu - tedy pítko, mlžítko, fontána, či...

2. července 2026  11:01

Plekanec o Rulíkovi i kladenské touze po titulu. Tralmaks podepsal v NHL

Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku hlavní trenér Radim Rulík a...

Silný majitel v zádech, hvězdný realizační tým na střídačce, zvučné posily na ledě. Může sportovní ředitel hokejového Kladna a asistent trenéra Tomáš Plekanec říct něco jiného, než… „Nechci tady...

1. července 2026  16:27,  aktualizováno  2. 7. 9:39

Sotva odstartovala velká rekonstrukce Kbelské, už se tam stala nehoda

Rekonstrukce Kbelské ulice. (snímek z počátku oprav 2. července 2026)

Naplno se rozjela rekonstrukce Kbelské ulice. Stavební práce jedné z nejdůležitějších pražských komunikací odstartovaly v 6 hodin ráno. První dopravní komplikace nastaly hned o hodinu později, kdy...

2. července 2026  7:06,  aktualizováno  9:20

Do zoo za pouhou stovku. Sleva platí po celé prázdniny, ale jen v určitý čas

Manulové v expozici Gobi během horkých letních dní spíš šetří síly a aktivují...

Výrazně ušetřit mohou návštěvníci pražské zoo, když si koupí vstupenku v určitý čas. Sleva se podle vedení zahrady osvědčila loni, a tak se letos opakuje.

2. července 2026  9:05

Zatopené sklepy a popadané stromy. Středočeští hasiči řešili desítky událostí

Středočeští hasiči se potýkají s nárůstem výjezdů kvůli postupující bouřkové...

Hasiči ve Středočeském kraji zaznamenali od rána nárůst potíží kvůli počasí po celém kraji. Výjezdy podnikali hasiči na Rakovnicku, Kladensku, Mělnicku a na Praze-západ, ale v menším množství také na...

1. července 2026  12:08,  aktualizováno  15:31

Muž vyhrožoval na úřadě v Praze bombou, pak utekl. Nepohodl se s personálem

Policejní zásah kvůli výhružce bombou úřadu ve Vodičkově ulici na Praze 1. (1....

Policisté zasahovali na úřadu městské části Prahy 1 ve Vodičkově ulici. Zadrželi jednoho muže, který začal vyhrožovat poté, co se nepohodl s personálem úřadu. Na místě byly všechny složky IZS. Budova...

1. července 2026  14:34

VIDEO: Hele, já se tě nebojím, vyskakuje muž na policistu. Vmžiku leží a zkrotne

Policisté zatkli na Václaváku muže, protože jim bouchl rukou do kapoty dodávky

Mělo to být video o tom, jak policisté během prázdnin posilují hlídky v turisticky atraktivních místech hlavního města. O neplánovanou změnu se jim při publikaci materiálu ale postaral muž, který...

1. července 2026  13:23

KOMENTÁŘ: Spíkr Tribuny Sever se ohání střelbou na FF UK. Bolí to, vy nejste Slavie

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Občas fakt bolí být slávistou. Jak řekl můj oblíbený soutěžící v jednom z dílů AZ-kvízu: „Mým koníčkem je hlavně fotbal, jsem slávista, takže jsem si té radosti v životě moc neužil.“ Prošli jsme si...

1. července 2026  11:37

V Praze přibylo lidí nakažených svrabem, cestování MHD na to nemá vliv

ilustrační snímek

V Praze přibylo lidí nakažených svrabem. Za letošní první pololetí evidují pražští hygienici 459 pacientů, loni to bylo za celý rok 691. Rizikový je podle hygieniků dlouhodobý kontakt s kůži...

1. července 2026  11:09

Zběsilá honička napříč kraji. Zdrogovaný řidič prchal z Poděbrad na Hradecko

Než ho policie chytila, ujížděl jim přes dva kraje

Noční pořádek narušil řidič, který se v pátek v noci 12. června prohnal Poděbrady. Policejní hlídka v něm poznala známou firmu a věděla, že není držitelem řidičského průkazu. Policisté ho okamžitě...

1. července 2026  10:40

Možná si nekoupíte lístek. Nově propojené systémy dopravy avizují problém

ilustrační snímek

Od středy 1. července se systém Pražské integrované dopravy propojil s jihočeským systémem IDESKA. Se startem projektu ale může docházet k technickým problémům při odbavování cestujících.

1. července 2026  9:48

Startují dopravní omezení ve Kbelské. Zúžení do jednoho pruhu, zavírání nájezdů

Příprava na rekonstrukci Kbelské ulice (červen 2026)

Startuje jedna z nejnáročnějších dopravních operací letošního roku na severu Prahy. Kbelská ulice se chystá na rozsáhlou prázdninovou rekonstrukci. Právě ve středu bude Technická správa komunikací...

1. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.