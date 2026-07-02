Praha v posledních letech zaznamenává čím dál více extrémně horkých dnů. Město proto postupně rozšiřuje nástroje, které pomáhají zmírňovat dopady klimatické změny.
Web Oazy Chladu nabízí mapu s přehledem lokalit, kde se mohou obyvatelé okamžitě zchladit, získat pitnou vodu zdarma nebo i jen nalézt příjemnější prostředí k trávení času v době vysokých teplot.
Mapa obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody – a to na území celé Prahy.
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V plánu je i další rozvoj projektu. Do budoucna v mapě přibudou například informace o chladných parcích a klimatizovaných prostorách veřejných budov, jako jsou úřady, knihovny nebo galerie. K nalezení budou také aktuální teploty z mikroklimatických měření v Praze.
Město dále plánuje spolupráci s městskými částmi, které by mohly obsah mapy doplňovat o další lokality.
Mapa využívá to, co už funguje
„Nechceme jen pasivně čekat na vybudování nové infrastruktury. Využíváme to, co už v Praze funguje, pítka, mlžítka, fontány, stinné parky nebo místa u vody a propojujeme je do jedné přehledné mapy,“ uvádí náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
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Podle ní mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň umožní objevovat nová příjemná místa ve městě.
Projekt pro usnadnění horkých dnů, jako byly ty nedávné, realizuje městská společnost Operátor ICT na základě zadání odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Na jeho přípravě spolupracoval také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který poskytuje datové podklady.
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Vzniklé interaktivní prostředí je příkladem využití technologie k usnadnění každodenního života. Zároveň navazuje na další aktivity Prahy, které se zaměřují na adaptaci na změnu klimatu a posilování odolnosti města vůči stále častějším vlnám horka.