Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

  17:32
Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými přenosnými kamerami. Tento krok má podle organizátora hromadné dopravy mají zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol.
Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní podnik zajišťující dopravu mezi metropolí a okolím si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti kontrolorů transparentnost kontrol. (13. ledna 2026) | foto: IDSK

„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Organizátor dopravy zdůraznil, že přenosné kamery mají sloužit především jako preventivní nástroj. „Jejich použití přispívá ke kultivaci vzájemné komunikace a umožňuje objektivní posouzení průběhu kontroly v případě sporných situací nebo stížností,“ podotkl IDSK.

Zalekli se náboru revizorů? Černých pasažérů je na linkách PID méně, než se čekalo

Revizoři budou pořizovat záznam během celé přepravní kontroly. IDSK však ubezpečuje, že se záběry bude zacházet v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

„Záznamy z kamerových zařízení jsou šifrováním chráněny proti zneužití a uchovávány v bezpečném a šifrovaném prostředí. Záznamy jsou mazány v souladu s právními předpisy a interními směrnicemi IDSK tak, aby bylo možné řešit i případné podněty podané do 30 dnů od pořízení záznamu,“ informuje IDSK. O tom, že mohou být kontroly zaznamenávány, budou cestující poučeni v přepravních podmínkách dopravce.

Jsou kamery pro revizory správným krokem?

celkem hlasů: 147

IDSK vysoutěžil dodávku až na sto přenosných kamer pro přepravní kontrolory v hodnotě 3,2 milionů korun. Integrovaná doprava Středočeského kraje je nyní plně součástí systému Pražské integrované dopravy (PID), který od června 2022 pokrývá celé území regionu.

