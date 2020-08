Kokořínsko se v sobotu zařadí do systému Pražské integrované dopravy

13:34 , aktualizováno 13:34

Do systému Pražské integrované dopravy bude od 8. srpna nově zapojeno Kokořínsko. Vznikne devět nových linek, upraví se trasy některých nynějších linek a zruší se 17 linek, které dosud nepatřily do systému. Je to další krok ke spojení pražského a středočeského systému veřejné dopravy v jeden celek.