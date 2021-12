Na jednu jízdenku až do Prahy. Mladoboleslavsko vstoupilo do PID

Pro desetitisíce cestujících ze 111 středočeských obcí se od neděle zásadně mění systém hromadné autobusové a železniční dopravy po kraji. Region Mladoboleslavska totiž jako jeden z posledních vstupuje do systému Pražské integrované dopravy (PID).

Změna se dotkne lidí z okolí Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Mnichova Hradiště, Dolního Bousova či Kněžmostu. „Počtem linek jde o nejrozsáhlejší oblast Středočeského kraje, integrují se tisícovky spojů,“ řekl MF DNES krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

A právě v tom může být problém – na mnoha linkách došlo ke změnám jízdních řádů, časů odjezdů a návazností. Ne každému to bude vyhovovat. Mnozí už se proto s připomínkami obracejí na starosty svých obcí.

„Některé linky, na které jsou lidé léta zvyklí, teď budou jinak nebo s jinými časy, někde to bude nutné realizovat s přestupem. Systém považuji za velmi pozitivní krok, ale až zkušenost a čas ukážou, zda jsou všechny linky nastavené přesně tak, jak to vyhovuje občanům, nakonec pro ně to děláme,“ řekl MF DNES starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl (ODS).

Do některých obcí začnou určité spoje zajíždět nově nebo častěji. Podle starostky Horního Slivna Libuše Přibylové by to mohlo pomoci k návratu lidí z osobních aut do autobusů. „Vítáme to, ale obáváme se, že zpočátku budou některé linky jezdit třeba i prázdné, některé nevyjedou, a pokud bude takováto situace se sněhem, tak některé autobusy k nám ani nedojedou,“ říká Přibylová. „Zda bude nový systém fungovat, ukáže čas,“ dodává starostka obce na okraji okresu.

Podle Boreckého se udělalo maximum pro co nejlepší nastavení jízdních řádů, ke kterým se vyjadřovaly i jednotlivé obce. Je však zřejmé, že mnohdy se muselo přistoupit na kompromis. „Byl dlouhý čas, kdy se jízdní řády dolaďovaly, nicméně ve všech oblastech postupujeme tak, že po náběhu integrace, zhruba po třech až šesti měsících, vyhodnotíme, jak se jednotlivé linky a návaznosti osvědčily, a pak případně zajistíme úpravu jízdních řádů,“ říká Borecký.

PID @PIDoficialni Dnešní vítání Mladoboleslavska do systému pid se vydařilo. Do ostrého provozu se nové linky vypraví v neděli. Kolegové informátoři vám budou plně k dispozici na vybraných stanovištích, kam si můžete přijít pro radu i pro informační materiály: https://t.co/hixzRovxKy https://t.co/n0S3S6kjRd oblíbit odpovědět

Hejtmanství naopak poukazuje na výhody, které integrace lidem přinese. „Především to je jednotná jízdenka, která platí pro celý Středočeský kraj a v integrované městské dopravě v Praze a v Kladně. Cestující si může vybrat, čím pojede, a nemusí řešit různé jízdenky. Jen přímo pro městskou dopravu v Mladé Boleslavi zůstává stávající systém a jízdenky městského dopravního podniku, ale doufám, že i to se časem propojí,“ říká Borecký.

Integrace za 135 milionů

Druhá výhoda integrace je v tom, že jízdní řády na sebe navazují a zavádějí se takzvané garantované přestupy, to znamená, že cestující, který má přestupovat, ví, že navazující spoj na něho počká. „Třetí výhodou je přidání expresních spojů Praha – Mladá Boleslav a dál na Mnichovo Hradiště či do Libereckého a Královéhradeckého kraje, čímž se nám přibližují Krkonoše,“ dodal Borecký. Cesta z Mladé Boleslavi na Černý Most v Praze a opačně má trvat do 40 minut.

Roční provozní náklady na integraci regionu vyjdou na 135 milionů korun. Z velkých integrací je to poslední oblast. Zbývají ještě tři menší, v březnu přijdou na řadu oblasti Čáslavska a Vlašimska a v červnu oblast Březnice u Rožmitálu pod Tremšínem.