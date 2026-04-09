Na webu dopravního podniku se v poslední únorový den objevila nabídka použitých cedulí například ze stanice Dejvická, Palmovka nebo Roztyly.
Ceny v rozpětí 1 490 až 6 990 korun, kterými podnik vyřazené tabule s potvrzením pravosti ocenil, zvedla zájemce ze židlí – některé ze zájmu, jiné s kritikou kvůli předražení.
„To stojí víc než roční Lítačka,“ zlobil se na „nesmyslné“ ceny například František na sociální síti, kde podnik prodej ráno avizoval, zatímco večer bylo vyprodáno.
„Jednalo se o originály, vždy jen jeden kus. A jak vidíte, už jsou všechny prodané, takže cena rozhodně nebyla nastavena nesmyslně vysoko,“ reagoval DPP.
Komentující Michal se cenám také podivil, stejně jako zjištění, že z nabídky v tak krátké době nezbylo nic. „Zájem byl asi obrovský,“ usoudil.
To iDNES.cz potvrdila i mluvčí DPP Aneta Řehková s tím, že vyprodáno bylo okamžitě. „Tradičně největší zájem je o cedule s názvem stanice metra či logem metra,“ upřesnila. A právě tyto podnik opatřil nejvyšší cenovkou. Tabule s názvem stanice Roztyly se prodala za 6 990 korun.
Ceny určoval na základě předchozích zkušeností z prodeje obdobných tabulí.
Na dračku i s vadami
Zboží přitom nemuselo být v top stavu. „Jedná se o použitou originální navigační tabuli s povrchovými poškozeními, otvory a dalšími nedokonalostmi odpovídajícími reálnému používání ve stanici metra,“ popsal DPP většinu vystavených cedulí na svém fanshopu s tím, že stav je takový, jaký lze vidět na fotkách.
„Tato poškození jsou vlastností prodávaného výrobku, a nelze je proto reklamovat jako vadu. Navigační tabule může být znečištěna, například působením prachu ve stanici, kde byla umístěna,“ pokračoval popisek.
I za opotřebované cedule DPP podle Řehkové utržil desítky tisíc korun.
Chybět ale nikde nebudou, jednalo se totiž o tabule nahrazované novými v rámci obměny informačního systému. „Zároveň víme, že o originální tabule, i použité, je zájem, proto jsme je opět nabídli,“ doplnila mluvčí.
DPP prodával vyřazenou infografiku už v minulosti, celkem zatím rozprodal 129 kusů. Nabídku podnik zopakuje znovu při další obměně informačního systému v metru.
Cedule od řidičů
Komu by se nechtělo čekat, může si originální suvenýr pořídit od samotných řidičů pražské MHD. Někteří totiž podobné kousky nabízejí například v online aukcích. Byť bez přiloženého potvrzení pravosti.
„Originální cedule MHD používané v provozu,“ zní jeden z popisů nabízeného zboží na Aukru s vyvolávací cenou 600 korun.
Na obrázku jsou cedule s čísly linek pražských tramvají, ale také soupisy zastávek, které soupravy vozí na boku. „Zrcátková cedule 22 z tramvaje Tatra T3,“ říká další popisek jiného prodejce. Ten si ceduli ocenil na 120 korun.
Jen pro fanoušky
Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka ale řidiči nemají informační tabule jak získat, jelikož podnik je používá už jen u nostalgické tramvajové linky 23 a historických linek 41 a 42.
„Jinak používáme na tramvajích už několik let elektronické panely, kde se zobrazují i názvy zastávek. To znamená, že zaměstnanci nemají šanci se k tomu dostat,“ vysvětlil Šabík. Připustil však, že některé cedule mohly v minulosti končit ve sběrných dvorech, odkud se mohly dnes dostat do online prodeje.
„Když se tramvaje modernizovaly a přecházelo se z cedulí na elektronické transparenty, materiál šel do sběru, kde si ho mohl zakoupit kdokoliv. Co s ním udělal dál, už neovlivníme,“ vysvětlit mluvčí.
Prodávají se i autobusy a tramvaje
DPP prodává také vyřazené autobusy nebo tramvaje, ale i jiné vozy, které dosloužily.
„Je to ekosystém, který běží už dlouho, nicméně od doby, kdy začal konflikt na Ukrajině, tak to, co se dá věnovat, se tam nabízí jako dar,“ přiblížil Šabík.
Pokud vozy starší 15 let, které už DPP používat nemůže, neposlouží ani Ukrajině, nabídne je podnik na svém webu. „Někdo to koupí na náhradní díly, někdo si z toho udělá včelín,“ popsal mluvčí.