Odkopnutá PET lahev zranila ženu v metru, skončila v nemocnici

Na Kačerově u eskalátoru kolem osmé rozmlátil mladé mámě nějaký idiot hlavu flaškou. Jen tak. Útok neviděla, napadl ji zezadu. Byla na cestě domů za dcerou… Holka zlatá, zvládly jsme to do příjezdu záchranářů. Tak teď to hlavně zvládni v nemocnici.❤️