„Běžně se nám v průběhu týdne hlásí spíše jednotlivci, nyní jsou to desítky až stovky zájemců. Každý den evidujeme i několik desítek dotazů, například na podmínky nebo možnosti vstupu do registru,“ komentovala Marie Kuříková, mluvčí pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Dojemný příběh Pavla Tesárka z Loun, který má malého syna a bez pomoci má před sebou jen omezený čas, oslovil také Kristýnu z Prahy 6. Ta se rozhodla jednat.
Odběr kostní dřeně
Samotný odběr kostní dřeně je možné provést dvojím způsobem: ambulantně odběrem krvetvorných buněk z krve, nebo – dnes již výjimečně – operativně za hospitalizace. Nejbližší nábory dárců v Praze IKEM pořádá 22. dubna v mediálním domě MAFRA, 1. května na Majálesu a 2. května na United Islands.
„Zavolala jsem do Ústavu hematologie a krevní transfuze (UHKT) na Karlově náměstí pro podrobnosti. Řekli mi, že věk na to mám a můžu dorazit kdykoliv dopoledne na testovací odběr,“ sdělila čtyřiatřicetiletá dárkyně.
Zapsání se do Českého registru dárců krvetvorných buněk, který provozuje pražský IKEM, je možné do 40 let. Mezi další podmínky patří plné zdraví bez trvalé medikace. „Jelikož příjemce přebírá krvetvorbu dárce, je potřeba mu dát kvalitní buňky, a čím mladší dárce je, tím větší je šance, že je tělo pacienta přijme,“ vysvětlila Kuříková.
Lidé stáli frontu
UHKT je jedním ze spolupracujících náborových center IKEM, kam se Kristýna následujícího rána po telefonátu vypravila. „Podle sestry je zájem pomoci panu Pavlovi velký, ještě větší byl ale prý loni, když se hledal vhodný dárce pro malou Madlenku, to údajně stála fronta až ven,“ sdělila Kristýna.
Nejprve musela vyplnit formulář s otázkami ohledně svého zdravotního stavu, ale i zkušenosti s dárcovstvím. Podle Kuříkové se zjišťují především možná infekční onemocnění, aby se předešlo komplikacím u příjemce.
Po vyplnění zdravotního dotazníku podepsala Kristýna souhlas s registrací. Protože splnila zdravotní požadavky pro vstup do registru, odebrali jí jednu zkumavku krve. Alternativou je provedení stěru ze sliznice tváře, což se z praktických důvodů dělá při náboru nových dárců v terénu nebo při testování se doma.
„Pokud zájemce nemá možnost dostavit se na náborové místo, můžeme mu potřebnou sadu zaslat domů poštou,“ doplnila Kuříková.
Zda se už vhodný dárce pro Pavla našel, nemůže IKEM sdělit, jde ale o složitý a nekončící proces. „Dokud pacient není transplantován, je vyhledávání stále aktivní, protože do poslední chvíle není možné s jistotou říci, že bude konkrétní dárce nebo jeho náhradník k dispozici,“ přiblížila Kuříková.
Hledá se genetické dvojče
Někdy vhodného dárce sice mají, ale s příjemcem nemá dostatečnou shodu. „Pak hledáme průběžně dál, abychom případně mohli nabídnout pacientovi ‚ideálního‘ kandidáta s lepší shodou, která znamená větší šanci na úspěch transplantace,“ podotkla mluvčí s tím, že se vlastně hledá genetické dvojče nemocného.
„Tyto genetické znaky imunity se liší například v rámci rasy – například vietnamští pacienti mohou dostat buňky opět jen od člověka vietnamského etnika, čeští pacienti zase nacházejí shodu v zahraničí nejčastěji v Německu nebo Polsku, občas v Izraeli,“ ujasnila.
Transplantace je také u některých pacientů až poslední volbou, pokud selže předchozí léčba. Podle lékařů totiž bývají údaje o zbývajících týdnech či měsících života leukemiků zavádějící. „Souběžně s hledáním se léčí, zkouší se různá léčba, která mnohdy nakonec zabere,“ vysvětlila Kuříková. Tak tomu bylo také u malé Madlenky, která nakonec transplantaci kostní dřeně nepotřebovala.
Jestli bude Kristýna vhodnou dárkyní právě pro Pavla, se možná nikdy nedozví. Dárcovství je totiž anonymní. „Dárci podpisem stvrzují, že darují bezplatně a pro kohokoliv na světě. Většinou je při odběru centrum informuje, zda jeho buňky dostane žena či muž a zda je z Česka nebo ze zahraničí, a později umožňujeme výměnu dopisu,“ dodala Kuříková.
Většině zapsaných lidí se však nikdy z IKEM neozvou. „Oslovujeme je až v případě shody, kterou musí potvrdit ještě jedno vyšetření,“ uzavřela Kuříková.