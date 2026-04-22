IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

Jana Sobíšková
  11:40
Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší naději i další čekající pacienti, aktuálně jde v Česku o 20 dětí a 35 dospělých.

IKEM | foto: ČTK

„Běžně se nám v průběhu týdne hlásí spíše jednotlivci, nyní jsou to desítky až stovky zájemců. Každý den evidujeme i několik desítek dotazů, například na podmínky nebo možnosti vstupu do registru,“ komentovala Marie Kuříková, mluvčí pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Dojemný příběh Pavla Tesárka z Loun, který má malého syna a bez pomoci má před sebou jen omezený čas, oslovil také Kristýnu z Prahy 6. Ta se rozhodla jednat.

Odběr kostní dřeně

Samotný odběr kostní dřeně je možné provést dvojím způsobem: ambulantně odběrem krvetvorných buněk z krve, nebo – dnes již výjimečně – operativně za hospitalizace. Nejbližší nábory dárců v Praze IKEM pořádá 22. dubna v mediálním domě MAFRA, 1. května na Majálesu a 2. května na United Islands.

„Zavolala jsem do Ústavu hematologie a krevní transfuze (UHKT) na Karlově náměstí pro podrobnosti. Řekli mi, že věk na to mám a můžu dorazit kdykoliv dopoledne na testovací odběr,“ sdělila čtyřiatřicetiletá dárkyně.

Zapsání se do Českého registru dárců krvetvorných buněk, který provozuje pražský IKEM, je možné do 40 let. Mezi další podmínky patří plné zdraví bez trvalé medikace. „Jelikož příjemce přebírá krvetvorbu dárce, je potřeba mu dát kvalitní buňky, a čím mladší dárce je, tím větší je šance, že je tělo pacienta přijme,“ vysvětlila Kuříková.

Lidé stáli frontu

UHKT je jedním ze spolupracujících náborových center IKEM, kam se Kristýna následujícího rána po telefonátu vypravila. „Podle sestry je zájem pomoci panu Pavlovi velký, ještě větší byl ale prý loni, když se hledal vhodný dárce pro malou Madlenku, to údajně stála fronta až ven,“ sdělila Kristýna.

Nejprve musela vyplnit formulář s otázkami ohledně svého zdravotního stavu, ale i zkušenosti s dárcovstvím. Podle Kuříkové se zjišťují především možná infekční onemocnění, aby se předešlo komplikacím u příjemce.

Po vyplnění zdravotního dotazníku podepsala Kristýna souhlas s registrací. Protože splnila zdravotní požadavky pro vstup do registru, odebrali jí jednu zkumavku krve. Alternativou je provedení stěru ze sliznice tváře, což se z praktických důvodů dělá při náboru nových dárců v terénu nebo při testování se doma.

„Pokud zájemce nemá možnost dostavit se na náborové místo, můžeme mu potřebnou sadu zaslat domů poštou,“ doplnila Kuříková.

Zda se už vhodný dárce pro Pavla našel, nemůže IKEM sdělit, jde ale o složitý a nekončící proces. „Dokud pacient není transplantován, je vyhledávání stále aktivní, protože do poslední chvíle není možné s jistotou říci, že bude konkrétní dárce nebo jeho náhradník k dispozici,“ přiblížila Kuříková.

Hledá se genetické dvojče

Někdy vhodného dárce sice mají, ale s příjemcem nemá dostatečnou shodu. „Pak hledáme průběžně dál, abychom případně mohli nabídnout pacientovi ‚ideálního‘ kandidáta s lepší shodou, která znamená větší šanci na úspěch transplantace,“ podotkla mluvčí s tím, že se vlastně hledá genetické dvojče nemocného.

„Tyto genetické znaky imunity se liší například v rámci rasy – například vietnamští pacienti mohou dostat buňky opět jen od člověka vietnamského etnika, čeští pacienti zase nacházejí shodu v zahraničí nejčastěji v Německu nebo Polsku, občas v Izraeli,“ ujasnila.

Transplantace je také u některých pacientů až poslední volbou, pokud selže předchozí léčba. Podle lékařů totiž bývají údaje o zbývajících týdnech či měsících života leukemiků zavádějící. „Souběžně s hledáním se léčí, zkouší se různá léčba, která mnohdy nakonec zabere,“ vysvětlila Kuříková. Tak tomu bylo také u malé Madlenky, která nakonec transplantaci kostní dřeně nepotřebovala.

Jestli bude Kristýna vhodnou dárkyní právě pro Pavla, se možná nikdy nedozví. Dárcovství je totiž anonymní. „Dárci podpisem stvrzují, že darují bezplatně a pro kohokoliv na světě. Většinou je při odběru centrum informuje, zda jeho buňky dostane žena či muž a zda je z Česka nebo ze zahraničí, a později umožňujeme výměnu dopisu,“ dodala Kuříková.

Většině zapsaných lidí se však nikdy z IKEM neozvou. „Oslovujeme je až v případě shody, kterou musí potvrdit ještě jedno vyšetření,“ uzavřela Kuříková.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

IKEM

Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší...

22. dubna 2026  11:40

Při zásahu kvůli drogám v Šestajovicích se střílelo, podezřelý skončil v nemocnici

Zásah policie v Šestajovicích. (21. dubna 2026)

Při úterním zatýkání muže podezřelého z drogové trestné činnosti se ve středočeských Šestajovicích střílelo. Podezřelý skončil zraněný v nemocnici. Podle Dany Čírtkové, mluvčí krajské policie na...

21. dubna 2026  21:44,  aktualizováno  22. 4. 11:10

Den Země slaví svět už od roku 1970. Připomíná hodnotu naší planety

Na oslavách Dne Země v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově si návštěvníci mj....

Den Země dnes, 22. dubna 2026, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Svátek vzniklý v roce 1970 má jediný cíl – připomenout, že o planetu, která nás živí, bychom se měli starat. Letošní...

22. dubna 2026  10:45

Senior hrozil bombou na ministerstvu, před příjezdem zásahovky se nechtěl vzdát

ilustrační snímek

Neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policisté ho během zhruba 40 minut lokalizovali a okamžitě vyrazili k jeho bydlišti, kde zahájili vyjednávání....

21. dubna 2026  18:29,  aktualizováno  22. 4. 10:03

Milovaný, nenáviděný, ikonický. Podívejte se na nepřístupná místa Tančícího domu

Tančící dům od architektů Vlada Miluniće a Franka Gehryho slaví 30 let od svého...

Pro jedny představoval symbol nově nabyté svobody, jiní ho považovali za necitlivý zásah do historické scenérie hlavního města. Tak či tak se dnes jedná o ikonické dílo, jež patří k...

22. dubna 2026  8:07

Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Písečtí basketbalisté porazili v úvodním utkání předkola play off USK Praha 78:65, ač první půli nezvládli. Hraje se na dvě výhry, Sršni tak mohou stvrdit postup ve čtvrtek na Folimance.

21. dubna 2026  19:42,  aktualizováno  21:47

Za excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Vedení fotbalistů Slavie podle médií potrestalo Tomáše Chorého s Janem Bořilem za jejich vyloučení v nedávných ligových zápasech. Server infotbal.cz jako první přišel s informací, že oba...

21. dubna 2026  21:26

Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Silnice na pražském Smetanově nábřeží (23. května 2023)

Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) navrhne radě města dopravní opatření, které by o letošních letních prázdninách zakázalo průjezd automobilů přes Malostranské náměstí na levé a...

21. dubna 2026  21:02

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do...

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:15

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Policie hledá podezřelého muže, vyloupil restauraci v Praze 6 (22. března 2026)

Policie pátrá po muži, který se před měsícem vloupal do restaurace v Praze 6 a způsobil škodu zhruba 25 tisíc korun. Přestože zveřejněný snímek není zcela kvalitní, policisté doufají, že by mohl...

21. dubna 2026  16:46

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

