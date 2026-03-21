Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

  10:24
K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u požárních hlásičů. Na místě je i reportér iDNES.cz. Upřesnil, že dělníci v garážích překopli sprinklery.

„Hasiči k Ikea vyjížděli takzvaně na spuštěné čidlo u požárních hlásičů,“ řekl pro iDNES.cz Řežáč.

„Jednalo se pouze o spuštění čidla z důvodu stavebních prací, na místě se nic dalšího nekoná,“ dodal.

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění čidla u požárních hlásičů. (21. března 2026)
K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění čidla u požárních hlásičů. (21. března 2026)
K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění čidla u požárních hlásičů. (21. března 2026)
K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění čidla u požárních hlásičů. (21. března 2026)
„Zjistil jsem od security, že zedníci překopli v garážích sprinklery,“ uvedl z místa reportér iDNES.cz.

Před obchodním domem se srocují lidé. „Zaměstnancům teď rozdali deky, protože většina z nich je venku jen nalehko,“ uvedl před 10:00 reportér.

Po desáté hodině podle něj začali pouštět dovnitř zaměstnance, desítky zákazníků zatím postávají na parkovišti před nákupním centrem, nebo odešli do jiných obchodů.

21. března 2026  10:30

