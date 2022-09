Snad lidé ocení práci, ne to, z jaké je politik rodiny, říká Ignác Okamura

Co vás motivovalo ke vstupu do politiky?

Přítomnost politiky v životě mé rodiny mě vedla k tomu, že jsem se rozhodl kandidovat. A od dětství jsem se o tuto sféru zajímal. Ovšem tím hlavním impulzem, proč jsem se opravdu rozhodl vstoupit do politiky bylo za prvé, oslovit mladé lidi. A to proto, aby sami vstupovali do politiky a stávali se členy stran. A za druhé, podílet se na práci, kterou Jan Čižinský jako starosta Prahy 7 odvádí.