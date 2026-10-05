I ti nejlepší si sáhli na dno sil. Hasiči v plné výstroji vyběhli 700 schodů na Žižkovskou věž

V hlavní kategorii 18 až 34 let zvítězil Ivo Břežka z Pavlínova na Vysočině. Mezi ženami ve stejné kategorii uspěla Šárka Baladová z Bobrovníků na severu Moravy.
Kvartet samostatně měřených úseků, dvě paralelní dráhy a finále, kde si na dno sil sáhli i ti nejlepší.
Tak vypadalo sobotní klání ve stínu Žižkovské věže za příjemného počasí vrcholícího babího léta.
Na jednom ze soutěžních traťových úseků dobrovolní hasiči museli zvládnout například popadnout figurínu o váze 86 kilogramů a transportovat ji na vzdálenost šesti desítek metrů ve dvou 30 metrových úsecích.
Po odložení téhle zátěže hasiče ještě čekalo zdolání třímetrové bariéry. Ženy se v průběhu této disciplíny musely „popasovat“ s padesátikilovou figurínou. Před tím ale závodníci šestikilovou palicí provedli 80 úderů, jejich kolegyně polovinu.
Ulehčení neskrýval ani další z úkolů, během nějž museli přenést dva kanystry. Poté k připravenému lešení nanosit žebříky, dostat se na nejvyšší plošinu a vytáhnout sem závaží. Kanystry pro muže měly váhu 25 kilogramů, ženy nesly na trati o deset kilo lehčí zátěž.
K soutěži náleželo také rozvinutí a připojení vedení, tvořené dvěma hadicemi s proudnicemi.
Na závěr čekal soutěžící výběh na Žižkovskou věž. Po prvním točitém schodišti závodníci pokračovali po ochozu a poté vnitřním schodištěm až do cíle ve 34. patře. Sem vede náročná cesta přes 736 schodů.
„Zkratka TFA pochází z anglického sousloví Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená nejsilnější hasič přežije,“ vysvětlují organizátoři. Tato náročná disciplína kombinuje běh, práci s hasičským vybavením, překonávání překážek, sílu i vytrvalost.
To vše v kompletním zásahovém oděvu a s dýchacím přístrojem, který závodníci nosí jako zátěž.