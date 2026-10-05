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I ti nejlepší si sáhli na dno sil. Hasiči v plné výstroji vyběhli 700 schodů na Žižkovskou věž

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  9:08
Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...

Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...
Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...
Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...
Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...
10 fotografií
Sedm set třicet šest schodů do 34. patra schodištěm o šířce přibližně 120 centimetrů. I tenhle výběh na pražskou dominantu, Žižkovskou věž, museli o víkendu zvládnout dobrovolní hasiči v zásahových oblecích. Odehrálo se zde totiž VII. mistrovství České republiky TFA krajských reprezentací jednotek dobrovolných hasičů. Klání se zúčastnila stovka „dobráků“.

V hlavní kategorii 18 až 34 let zvítězil Ivo Břežka z Pavlínova na Vysočině. Mezi ženami ve stejné kategorii uspěla Šárka Baladová z Bobrovníků na severu Moravy.

Kvartet samostatně měřených úseků, dvě paralelní dráhy a finále, kde si na dno sil sáhli i ti nejlepší.

Tak vypadalo sobotní klání ve stínu Žižkovské věže za příjemného počasí vrcholícího babího léta.

Na jednom ze soutěžních traťových úseků dobrovolní hasiči museli zvládnout například popadnout figurínu o váze 86 kilogramů a transportovat ji na vzdálenost šesti desítek metrů ve dvou 30 metrových úsecích.

Po odložení téhle zátěže hasiče ještě čekalo zdolání třímetrové bariéry. Ženy se v průběhu této disciplíny musely „popasovat“ s padesátikilovou figurínou. Před tím ale závodníci šestikilovou palicí provedli 80 úderů, jejich kolegyně polovinu.

Ulehčení neskrýval ani další z úkolů, během nějž museli přenést dva kanystry. Poté k připravenému lešení nanosit žebříky, dostat se na nejvyšší plošinu a vytáhnout sem závaží. Kanystry pro muže měly váhu 25 kilogramů, ženy nesly na trati o deset kilo lehčí zátěž.

K soutěži náleželo také rozvinutí a připojení vedení, tvořené dvěma hadicemi s proudnicemi.

Na závěr čekal soutěžící výběh na Žižkovskou věž. Po prvním točitém schodišti závodníci pokračovali po ochozu a poté vnitřním schodištěm až do cíle ve 34. patře. Sem vede náročná cesta přes 736 schodů.

„Zkratka TFA pochází z anglického sousloví Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená nejsilnější hasič přežije,“ vysvětlují organizátoři. Tato náročná disciplína kombinuje běh, práci s hasičským vybavením, překonávání překážek, sílu i vytrvalost.

To vše v kompletním zásahovém oděvu a s dýchacím přístrojem, který závodníci nosí jako zátěž.

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