„Provozovatelé gastropodniků mají nově povinnost dokládat takzvané prohlášení o shodě k výrobkům, které přicházejí do styku s potravinami,“ uvedla mluvčí pražské hygieny Petra Batók.
To znamená, že k talířům, krabičkám nebo skleničkám musí mít provozovatelé certifikát od prodejců, k jakému účelu jsou jejich výrobky přesně určené. Zda na teplé, či studené pokrmy nebo jestli smí přijít do styku s kyselým jídlem.
Pokud maso z jehly ořezávají, tak padá dolů a kape na něj šťáva z nehotového masa. Tak dochází ke kontaminaci. To je varovný signál, kde si kebab rozhodně nedat.