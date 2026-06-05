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Hygiena nově pokutuje také za nádobí bez dokladů. Certifikáty žádá i ke sklenicím

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Pozor. Když zákazník uvidí maso ořezané z kebabu ležet pod ním, měl by se mu vyhnout a kontaktovat hygieniky. | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Jana Sobíšková
  13:00
Stačilo pár kroků a oběd za dvě stě korun skončil na zemi. Nešlo přitom o nešikovnost zákazníka, ale o chybu majitele pražské restaurace. Ten totiž horké jídlo balil do krabiček, které pod náporem tepla povolily. Naštvaný host přivolal pražskou hygienickou stanici. Její inspektoři následně zjistili, že jídelní boxy nejsou určeny na teplé pokrmy. Majiteli navíc chyběl potřebný doklad.

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„Provozovatelé gastropodniků mají nově povinnost dokládat takzvané prohlášení o shodě k výrobkům, které přicházejí do styku s potravinami,“ uvedla mluvčí pražské hygieny Petra Batók.

To znamená, že k talířům, krabičkám nebo skleničkám musí mít provozovatelé certifikát od prodejců, k jakému účelu jsou jejich výrobky přesně určené. Zda na teplé, či studené pokrmy nebo jestli smí přijít do styku s kyselým jídlem.

Pokud maso z jehly ořezávají, tak padá dolů a kape na něj šťáva z nehotového masa. Tak dochází ke kontaminaci. To je varovný signál, kde si kebab rozhodně nedat.

Martina HaugwitzováHygienická stanice hl. m. Prahy.

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