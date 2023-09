Pražská hygiena našla špínu v každé šesté restauraci. Podněty chodí i přes web

„Jen za červenec jsme provedli celkem 167 kontrol restaurací, stánků, bufetů, cukráren, zaměstnaneckých jídelen nebo stravovacích provozů v zařízeních sociálních služeb,“ uvedl mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Zbyněk Boublík.

Během kontrol často padaly pokuty. „Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 26 finančních postihů v celkové výši 140 tisíc korun,“ upřesnil Boublík. Celkově od ledna do konce července provedli hygienici 1 550 kontrol a uložili 265 sankcí v celkové výši 1 449 300 korun. Po Praze je tak stále dost podniků, kde to s hygienou není ideální.

Podle ředitele Odboru hygieny výživy Pavla Zikla bylo v červenci zjištěno meziročně mírně více pochybení, na což má vliv i skutečnost, že bylo teplejší počasí, navíc hygienici provedli o 43 kontrol více než loni. V prvním prázdninovém měsíci též sami strávníci nahlásili 17 podnětů pro podezření na zdravotní obtíže po požití jídla, tedy meziročně o sedm více. Šetřením se nakonec jako oprávněných ukázalo 11 z oznámených případů.

Zhoršení přišlo po covidu

„Personál některých subjektů má obecně s dodržováním čistoty velké problémy, jak jinak si vysvětlit špinavé stěny a podlahu v kuchyni pod pracovními stoly nebo špinavý akumulační kryt vzduchotechniky nad sporákem v kuchyni s viditelnými kapkami mastnoty a prachovými částicemi. Takové praktiky jsou z pohledu hygienické služby absolutně nepřípustné,“ uvedl Zbyněk Boublík. Popisuje také další příklad z přípravny zeleniny, kde hygienici ve znečištěném dřezu objevili nedopalek od cigarety, přitom kouření personálu i návštěvníků je v provozovnách stravovacích služeb striktně zakázané.

„Situace se zhoršila hlavně po covidu, kdy mnohé restaurace a občerstvení musely propustit zkušené zaměstnance,“ říká Pavel Zikl. Následně provozovatelé neměli jinou možnost než často nabrat méně kvalifikovaný personál. „V některých případech je tak motivací k dodržování základního pořádku jen to, že provádíme pravidelné kontroly. Díky tomu se daří udržet stav v přiměřené míře,“ říká Zikl.

Jenže i kontrolorů kvůli státním úsporám ubývá, a tak se hygienici do řady podniků dostanou jen jednou za rok. „Kdybychom mohli přijít každý měsíc, tak by to také vypadalo jinak,“ dodává Zikl.

Podezření nahlásí na webu

Od letoška mohou lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v restauraci či bufetu, nahlásit podnět pražské hygienické stanici prostřednictvím jednoduchého formuláře na jejím webu. „I když jsme to nikde nepropagovali, zájem je velký, touto cestou k nám přijde 90 procent podnětů,“ uvedl Zikl.

Tuto možnost vítají i sami zástupci restaurací. „Je to dobrý systém, je dobře, když přímo zákazníci hlídají kvalitu, a je i dobře, když jsou zveřejňovány podniky, kde dochází k zásadnímu porušování. Musí to být ale spravedlivé, někdy se totiž stává, že státní orgány dají pokutu za maličkost, která se dá snadno odstranit a není nijak ohrožující,“ řekl MF DNES prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Odmítá však, že by situace s hygienou v pražských restauracích byla špatná. „Kontroly obvykle chodí tam, kde mají podezření, že by mohlo dojít k porušení předpisů, jdou do konkrétního občerstvení či bister, kde například mají nahlášený nějaký podnět od veřejnosti. Nelze to tedy brát jako skutečný vzorek,“ říká Stárek.

„Naopak si myslím, že kvalita se zlepšila, máme mnoho nových technologií, potraviny jsou lépe skladovány, lépe se udržuje jejich teplota. Určitě se nijak nevymykáme situaci v Evropě,“ uvedl Stárek.

Provozovatelé restaurací i sami hygienici se shodnou, že strávníci by se v restauracích a občerstveních měli řídit tím, co vidí na první pohled. „O tom, jaká je čistota v kuchyni a dalších prostorech, vám hodně napoví čistota toalet. A tak doporučujeme, než si objednáte, odskočte si na záchod,“ dodává Stárek.