Agresivní druh ptáka na rybníku v Praze likvidoval kachny. Město zareagovalo

  14:03
V České republice se poslední dobou výrazně šíří husice nilská. Jedná se o vysoce teritoriální, invazivní druh, který vytlačuje jiné kachny a likviduje jejich mláďata. Nyní se pokusil zabydlet také v jednom z pražských rybníků.
Husice nilská | foto: ČTK

Novým domovem se pro dvě agresivní husice nilské stal Hamerský rybník v pražských Záběhlicích. Jako první informoval web TN.cz s odkazem na očité svědky. Podle jedné z obyvatelek začali invazivní ptáci působit problémy místním kachnám, napadali je a zabili i kachňata.

Výskyt husice řešila organizace Lesy hl. m. Prahy, pod jejíž správu vodní plochy ve městě spadají.

„Na Hamerském rybníku byl výskyt husice potvrzen a redukce dvou kusů proběhla ve středu brzo ráno,“ řekla iDNES.cz mluvčí organizace Petra Fišerová.

Husice nilská pochází z Afriky a její přítomnost odborníci vyhodnocují jako nežádoucí pro českou přírodu.

V Česku se zabydlela husice nilská, posvátný mazlíček faraonů

„Jedná se o invazivní nepůvodní druh, který se v posledních letech výrazně šíří i na území České republiky. Je to druh s vysokou přizpůsobivostí, agresivním chováním a negativním dopadem na původní druhy vodního ptactva. Je silně teritoriální a agresivní zejména v období hnízdění a vodění mláďat. Dochází k vytlačování původních druhů ptáků z hnízdišť a lokalit vhodných pro rozmnožování, přičemž jsou zaznamenávány i útoky na mláďata a další druhy vodních ptáků,“ vysvětlila Fišerová.

Uhnízdění husice nilské v Česku byla poprvé prokázána v roce 2008 a od té doby se její populace rozšiřuje, odborníci mluví o přemnožení.

Web Deník.cz napsal s odkazem na mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, že množství se odhaduje na 200 až 250 hnízdících párů a vyskytují se víceméně ve všech níže položených rybničních oblastech jako Tachovsko, Českobudějovicko, střední Čechy, Polabí, jižní Morava, Ostravsko či Hané.

„V Praze není výskyt husice prozatím příliš častý a my jsme takto zasahovali poprvé,“ uzavřela Fišerová.

Agresivní druh ptáka na rybníku v Praze likvidoval kachny. Město zareagovalo

Husice nilské zachycené ve Frankfurtu v Německu. (7. března 2018)

V České republice se poslední dobou výrazně šíří husice nilská. Jedná se o vysoce teritoriální, invazivní druh, který vytlačuje jiné kachny a likviduje jejich mláďata. Nyní se pokusil zabydlet také v...

21. května 2026  14:03

