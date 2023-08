Po kontrolách na festivalu v Milovicích policisté stíhají 13 lidí kvůli drogám

Na milovickém hudebním festivalu Let It Roll, který se konal od čtvrtka do soboty na bývalém vojenském letišti, policisté řešili desítky různých přestupků. Pro udržení bezpečnosti na akci vyčlenilo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přibližně 300 policistů.

Během policejních kontrol zkontrolovala policie namátkově několik tisíc účastníků, zadržela přes 400 gramů různých návykových látek. Mimo preventivních opatření se policie starala i o bezpečnost v dopravě.

Během doby trvání festivalu policisté při namátkových kontrolách prověřili přes 6000 lidí a také obdobný počet vozidel. Při dopravních kontrolách policie rozdala téměř 250 pokut, 47 kaucí a zadržela 53 řidičských průkazů.

Odhalila také 24 řidičů, kteří sedli za volant pod vlivem alkoholu, a 41 řidičů, kteří před řízením užili psychotropní látky. Proti sedmnácti zahájili kriminalisté úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Letos policisté prověřují 25 podezřelých z trestného činu přechovávání drog, 13 z nich si již převzalo od policistů usnesení o zahájení trestního stíhání. „Mezi obviněnými z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu je také muž z autobusu, jehož cestující mířící na festival byli prověřováni na základě získané informace o cizinci, který má převážet drogy,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

U podezřelého policisté zajistili pervitin, ketamin, tablety extáze, kokain a další látky, které byly zaslány k odborné expertize, protože je nebylo možné identifikovat na místě.

„Policisté na základě uskutečněných kontrol řeší dalších 105 osob za přechovávání omamné a psychotropní látky,“ řekla Suchánková.

„Celkově policisté na hudebním festivalu zajistili při namátkových kontrolách přes 400 gramů různých druhů psychoaktivních zakázaných látek (drog) jako např. kokain, hašiš, marihuanu, extázi, lysohlávky, ketamin a mnoho dalších,“ doplnila Suchánková.

Policisté prověřují i oznámení o sexuálním napadení 30leté ženy, které se nadále vyšetřuje.

Mimo namátkových kontrol policie provozovala i mobilní Pol Point nebo mobilní operační středisko a pro kontrolu dopravní situace využívali drony. Podle odhadů se festivalu účastnilo 60 tisíc lidí.