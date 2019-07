Na Točníku odstartuje patnáctá sezona hudebního festivalu Hrady CZ

Stejně jako v posledních letech odstartuje festival na Točníku, poslední zastávka pak bude na Bezdězu.

„Povedlo se nám letos udělat program, který bude ještě kvalitnější než předchozí roky,“ říká spoluorganizátor festivalu Michal Šesták.



Vzpomínáte si na léto před patnácti lety, jaká byla vaše očekávání před prvním ročníkem festivalu?

Samozřejmě veliká, byli jsme přesvědčeni o genialitě svého nápadu. Nicméně realita byla poměrně tristní, protože i když se první ročník asi lidem líbil, pro nás skončil na tu dobu astronomickým finančním prodělkem. Hodně pršelo, návštěvnost nebyla taková, jakou jsme potřebovali. Takže jsme přemýšleli, jak se z toho dostat. Zatnuli jsme zuby a pustili se do dalšího ročníku. A teď je před námi patnáctý.

V jakém rozsahu jste začínali?

První rok byl jen na pěti českých hradech, tehdy ještě nebyl Bezděz a Rožmberk. Z těch prvních hradů zůstal Točník, Kunětická hora a Švihov. Jedny hrady byly na Vysočině, což se ukázalo jako komplikovaný region, stejně tak v Ústeckém kraji to nebylo ono. Asi po pěti letech jsme pak přidali moravskou část. Poslední roky se už hrady nemění, zdá se nám, že je to pro tuto chvíli optimální.

V čem vidíte největší posun festivalu?

Určitě je program širší a pestřejší. Začínali jsme s malým pátečním večírkem a sobotním programem o jedné scéně. Postupně se přidala druhá scéna a větší páteční program. A nyní už je i páteční program na dvou velkých stagích. Hudební program je oproti prvnímu ročníku tak trojnásobný. Postupně se přibalovala spousta doprovodných aktivit. Co zůstalo stejné, je, že je součástí vstupenky na festival možnost návštěvy příslušné památky.

Program na Točníku PÁTEK O2stage 16.30–17.00 Curlies – vítěz talentové soutěže 18.00–19.00 Sto zvířat 20.00–21.00 The Agony 21.00–21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek 22.30–23.30 Mydy Rabycad Kooperativa velká zelená stage 17.00–18.00 Michal Hrůza 19.00–20.00 Arakain a Lucie Bílá 21.30–22.30 Anna K. 23.30–00.30 Rybičky 48 SOBOTA

O2 stage

10.45–11.15 Romuald Klemm – O2 live session 12.00–13.00 Jelen 14.00–15.00 Kamil Střihavka & The Leaders! 16.00–17.00 PSH 18.00–19.00 Trautenberk 20.00–21.00 Visací zámek 22.15–23.15 Marpo & Troublegang Kooperativa velká zelená stage 11.15–12.00 Elis Mraz 13.00–14.00 Aneta Langerová 15.00–16.00 Poletíme? 17.00–18.00 Michal Ambrož & Hudba Praha 19.00–20.00 Dymytry 21.00–22.15 Kryštof 23.15–00.15 Harlej

Přináší podle vás festival i užitek pro památky?

Věříme, že to dává všem smysl. Pokud by tomu tak nebylo, už by s námi nechtěli spolupracovat. Jedna stránka je mediální, že se o památkách v průběhu festivalu více hovoří. Druhá věc je, že se zvýší návštěvnost. Viděl jsem kdysi i nějaká čísla od Národního památkového ústavu, pod který památky spadají, a ty naše památky byly z těch, kde byl nárůst návštěvnosti.

V pátek festival vypukne, co je pro organizátora největší noční můrou?

Špatné počasí. To člověk nemůže ovlivnit a celý průběh festivalu ovlivňuje zásadně. Když se obloha začne mračit, nebo je naopak 40 stupňů, jsou to vždy stresy. My samozřejmě máme v sortimentu nabídku doplňků, jako jsou pláštěnky či slunečníky. Když jsou vedra, máme kropicí hasičské vozy. Při chladném počasí dáváme do prodeje horké nápoje. A co návštěvníci nevidí, je, že při deštích musíme výrazně zapracovat na infrastruktuře. Většina festivalů je na louce, tam musíme vylepšit cesty, aby se tam dalo jet. Zatím se naštěstí nestalo, že by počasí festival přerušilo či zastavilo.

Bude letošní ročník v něčem speciální?

Povedlo se nám letos udělat program, který bude ještě kvalitnější než předchozí roky. Například se podařilo domluvit s kapelou Kryštof, která bude hrát na všech festivalových zastávkách. Pozvali jsme mnoho nadějných skupin, které se na festivalu ještě neobjevily, jako je třeba Mirai. Máme dvě novinky s ekologickým přesahem. Reagujeme na podněty návštěvníků a pilotně zavádíme vratné kelímky na pivo. Druhou novinkou je program na třídění odpadu.

Na co se v programu nejvíc těšíte vy sám?

Mám několik favoritů. Jsem zvědavý na Kamila Střihavku, léta jsem ho živě na pódiu neviděl. Kryštof a Mirai jsou kapely, které jsme dlouho chtěli na festivalu mít. Z toho mám radost a půjdu se na ně podívat. Za mě jsou všechny kapely fajn, kdybychom si to nemysleli, nebudeme je zvát. Půjdu se podívat i v pátek večer na Rybičky 48, to je vždy show, a to i světelná.

Hrady CZ 19.–20.7. Kunětická hora 26.–27.7. Švihov 2.–3. 8. Rožmberk nad Vltavou 9.–10. 8. Veveří 16.–17. 8. Hradec nad Moravicí 23.–24. 8. Bouzov 30.–31. 8. Bezděz

Začátky festivalu mohou doprovázet dopravní zácpy, máte nějaké doporučení pro návštěvníky Točníku týkající se dopravy?

Silnice u jednotlivých hradů nejsou úplně koncipované na to, že přijedou tisíce návštěvníků auty. Nicméně jsme udělali ve spolupráci s dopravními odborníky řadu opatření. I díky posílení pátečního programu se příjezdy rozdělí do dvou dnů. Problém velkých kolon odpadl, dnes je čekání maximálně v řádu minut. Hlavní doporučení je nejezdit na poslední chvíli. Areál otevíráme v pátek o půl čtvrté, v sobotu v 10 hodin. Pokud přijedou lidé včas, věřím, že nebudou na vstupech ani na parkovištích stát déle než deset minut.

Návštěvníci u vás mohou využít pohodlné ubytování, jak se osvědčily takzvané VIP kempy?

Zavedli jsme je asi před třemi lety a loni přidali i VIP kemp plus, což znamená, že je připraven postavený stan se dvěma spacáky a karimatkami. Pak stačí jen kartáček na zuby a peníze. Myslím, že se tato služba velmi osvědčila. O víkendu jsem koukal na čísla, více než polovina obou kempů byla prodána. Dbát na pohodlí návštěvníků je trend, který chceme zachovat do budoucna. Zlepšovat služby pro návštěvníky a nabízet služby nové, aby si festival mohli užít.