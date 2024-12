Jak vypadají Vánoce v Ladových rodných Hrusicích dnes? Turisté jsou zklamaní

Do Hrusic kvůli Ladovi přijíždějí turisté z celé republiky, mnozí zejména v období Vánoc. Realita však často neodpovídá očekáváním. Pohádková zima a malebná vesnička tady k vidění není.

„Turisté jsou kolikrát zklamaní, že vesnice nevypadá jako z obrázků. Ani ten kostel na kopci není vidět, ale zase je nadchne okolní příroda,“ popisuje starosta Hrusic Petr Sklenář.

Oprýskaný kostel stojí na návsi uprostřed obce, domy vypadají mnohem obyčejněji. Jedličkova louže, na kterou Lada chodíval bruslit, vyschla. Zato dole ve vesnici přibyla požární nádrž.

Teď v předvánočním čase před obecním úřadem stojí velký Ladův betlém. Před pár lety nechali místní chataři vyrobit jesličky a každý rok přidávají další figurky. Ztvárnění Ladova betlému má do reality daleko, příběh narození Jezulátka zasadil právě do zasněžených Hrusic.

„Předešlý starosta v nadsázce říkával, že by bylo hezké Hrusice na Vánoce zasněžit umělým sněhem,“ vtipkuje Zdeňka Burianová, obyvatelka domu číslo 111. Dříve v něm bydlela Ladova vzdálená rodina, do níž se paní Zdeňka přivdala.

Dům je vedle Památníku Josefa Lady, vilky, která kdysi sloužila jako Ladovo letní sídlo a dnes v ní vystavují malířovo dílo. Burianová památník roky vedla, teď ho má na starosti Martina Svobodová.

Obě ženy jsou velké odbornice na Ladův život. Ještě pamatují doby, kdy vesnice na Štědrý den skutečně zapadla sněhem, poslední roky je to však vzácnost. „Dnes se setkávám i s názory, že ladovské zimy nikdy nebyly, že si to Lada vymyslel. To ale není pravda, za jeho časů skutečně bylo tolik sněhu,“ upřesňuje Svobodová.

Vánoce za Lady a teď

Obě přítelkyně vědí, jak u Ladových slavili Vánoce. Když byl Josef malý, dárky nedostával. Pocházel z velmi chudých poměrů. Stromeček ale u nich doma před nějakými 130 lety nechyběl. Na stromek věšeli řetězy z barevných papírových obalů, cukroví, svíčky a červená jablíčka.

O štědrovečerní večeři jedli Ladovi černou perníkovou omáčku se švestkami, rozinkami a mandlemi a kroupového kubu s houbami. Po setmění pak děti chodily po vesnici za ponocným, který troubil koledy, dokud kostelní zvony nezavolaly k půlnoční mši.

Když měl Lada vlastní rodinu a narodily se mu dcery Alena a Eva, proměnily se Vánoce v jeho domě v mnohem slavnostnější událost. „U Ladů doma měli vysokou jedličku až ke stropu, na ní měli ozdoby od krkonošských sklářů, řetězy, perličky a betlémskou hvězdu. Každý rok chodívali dokupovat nové ozdoby,“ popisuje Burianová.

Rodina Ladových tehdy na Štědrý den večeřela rybu se salátem, pekli taky štrúdl a pořád si připravovali vánočního kubu. „Vánoce u nich byly hodně o hudbě. Na Štědrý den Evička hrávala na klavír.

Pan Lada měl rád Beethovena, jeho manželka Hana Mozarta, dcera Evička zbožňovala Mendelssohnovy Písně beze slov,“ přibližuje Burianová, která se s Ladou poprvé setkala v pěti letech.

Bohužel rodinné štěstí netrvalo dlouho. Dcera Eva zahynula v roce 1945 v pouhých šestnácti letech v Praze při náletu amerických letounů. Hana Ladová zemřela o šest let později.

Z hlediska Vánoc to pro Josefa a dceru Alenu znamenalo, že u nich tradice kroupového kuby skončila. Nedokázali si představit, že si ho dávají bez maminky.

Burianová recept na kubu podle Ladovy rodiny má a taky si jej pravidelně o Vánocích připravuje. Kromě toho se o svátcích chystá péct bábovku podle Hany Ladové.

Martina Svobodová si nejslavnějšího hrusického rodáka připomíná baňkami na stromečku s jeho zimními motivy, staví vystřižený Ladův betlém. „A moje vnoučata jsou odsouzena k tomu, že dostávají pohádky s Ladovými ilustracemi,“ směje se.

Jinak podle obou žen Ladův odkaz ve vesnici na Vánoce přítomný moc není. Tradice ponocného dávno zanikla, půlnoční mši farář slouží odpoledne. „Co se mě týká, Hrusice by pro Ladu měly udělat víc,“ myslí si Burianová. Věří, že Lada je stále ještě nedoceněný a jednou bude vzbuzovat ještě větší zájem.