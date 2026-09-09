Hromadná bitka v centru Prahy. Létaly pěsti i násada od krumpáče

„Oznámení o incidentu policie přijala před 16:30. Na místo okamžitě vyrazilo několik jednotek,“ popsala pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. Jakmile k potyčce u parku Štvanice policisté přijeli, zajistili na místě dva lidi, které převezli na stanici.
Na videu od náhodných svědků, které kolovalo po sociálních sítích, je vidět hned několik lidí, jak na sebe křičí a napadají se pěstmi a lokty. Konflikt vyeskaloval poté, co jeden z nich vytáhl násadu od krumpáče a použil ji jako zbraň. Následně zasadil několik úderů do čelního skla jednoho z automobilů.
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Celá potyčka se navíc neobešla bez zranění. „Dva lidi jsme na místě zadrželi a čtyři utrpěli zranění,“ uvedla mluvčí. Co rvačce předcházelo a co přesně bylo předmětem sporu, nyní policisté vyšetřují. Případ prověřují jako výtržnost.
„Nyní rozplétáme, jaký byl důvod konfliktu a ostatní okolnosti,“ doplnila Kropáčová. Vyšetřovatelé také žádají svědky, aby s dalšími informacemi nebo případnými videozáznamy kontaktovali linku 158.