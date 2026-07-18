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Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

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Aktualizujeme   9:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž posléze došlo ke srážce přibližně šesti vozidel. Podle záchranářů se na místě zranily čtyři lidé. Dálnice je nadále v důsledku odklízení nehody v tomto úseku zcela neprůjezdná.

„Krátce po sedmé hodině ráno jsme společně s hasiči vyjížděli na 49. kilometr dálnice D1 k požáru dodávky,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Micheala Richterová.

„Po našem příjezdu na místě stálo asi devět osob mimo vozidla, všichni bez zranění,“ upřesnila Richterová. Na místě se však začala tvořit kolona, do které podle policejní mluvčí posléze jeden z řidičů narazil a nehoda se tak začala kumulovat.

Nehoda si vyžádala i několik zraněných. „Čtyři lehce zraněné osoby převážíme do nemocnice v Benešově,“ informovala iDNES.cz za středočeské záchranáře jejich mluvčí Monika Nováková.

V současné chvíli jsou uzavřeny všechny tři dálniční pruhy a zprůjezdnění dálnice policie očekává okolo desáté hodiny dopolední.

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Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž posléze došlo ke srážce přibližně šesti vozidel. Podle záchranářů se na...

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