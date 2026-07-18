„Krátce po sedmé hodině ráno jsme společně s hasiči vyjížděli na 49. kilometr dálnice D1 k požáru dodávky,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Micheala Richterová.
„Po našem příjezdu na místě stálo asi devět osob mimo vozidla, všichni bez zranění,“ upřesnila Richterová. Na místě se však začala tvořit kolona, do které podle policejní mluvčí posléze jeden z řidičů narazil a nehoda se tak začala kumulovat.
Nehoda si vyžádala i několik zraněných. „Čtyři lehce zraněné osoby převážíme do nemocnice v Benešově,“ informovala iDNES.cz za středočeské záchranáře jejich mluvčí Monika Nováková.
V současné chvíli jsou uzavřeny všechny tři dálniční pruhy a zprůjezdnění dálnice policie očekává okolo desáté hodiny dopolední.