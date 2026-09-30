Nehoda se stala kolem 8. hodiny na 10. kilometru nedaleko Unhoště ve směru na Prahu.
Přestože do sebe při řetězové nehodě bouchlo sedm aut, nikdo podle policie nebyl zraněn, žádný z řidičů při dechové zkoušce nenadýchal.
Provoz po dálnici byl veden jedním pruhem, i tak se tvořila kolona. Na místě zasahovali také hasiči, kteří uklízeli vozovku.
„Vypadá to na zadní nárazy, dělaly se kolony a při svitu ranního slunce byli někteří z řidičů oslněni. To určitě hrálo svou roli,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
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