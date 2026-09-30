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Nehoda sedmi aut komplikovala provoz na D6 před Prahou, roli sehrálo i ranní slunce

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  8:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ranní provoz na dálnici D6 před Prahou zkomplikovala dopravní nehoda. Bouralo sedm aut. Podle policie svou roli mohlo sehrát i ranní slunce.

Nehoda se stala kolem 8. hodiny na 10. kilometru nedaleko Unhoště ve směru na Prahu.

Přestože do sebe při řetězové nehodě bouchlo sedm aut, nikdo podle policie nebyl zraněn, žádný z řidičů při dechové zkoušce nenadýchal.

Provoz po dálnici byl veden jedním pruhem, i tak se tvořila kolona. Na místě zasahovali také hasiči, kteří uklízeli vozovku.

„Vypadá to na zadní nárazy, dělaly se kolony a při svitu ranního slunce byli někteří z řidičů oslněni. To určitě hrálo svou roli,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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