Připravujeme podrobnosti.
Hromadná nehoda v Bubenečském tunelu komplikuje provoz, srazilo se osm aut
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení
Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...
Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač
Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.
Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají
Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...
Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou
Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...
Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány
Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...
Hromadná nehoda v Bubenečském tunelu komplikuje provoz, srazilo se osm aut
Hromadná nehoda osmi osobních vozidel komplikuje v pondělí ráno provoz v pražském Bubenečském tunelu. Podle informací iDNES.cz je kolize bez zranění a v místě je průjezd možný jedním pruhem. Na místo...
Návrat jako hrom! Olympiádu máš jasnou, hlásili dvougólovému sparťanu Řepíkovi
Bez dvou dnů po jednom měsíci se představili v domácí areně. A rozhodně je nečekal oblíbený soupeř. Tentokrát ale podala Sparta suverénní výkon a Karlovy Vary ve 30. kole hokejové extraligy...
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily
Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...
VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu
Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení třiadvacetiletého muže, který byl pořezán na krku. Útočník měl dle slov svědka následně vyhrožovat pobodáním...
Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících
Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...
Praha navyšuje místa v domovech pro seniory, stále to ale nestačí. Čeká se i roky
Praha bojuje s nedostatečnou kapacitou domovů pro seniory, a tak v nejbližší době v hlavní městě přibude dalších 542 míst. Přesto jsou zatím standardní čekací dobou na volné lůžko jeden až dva roky.
Chceme kus koláče, ne celý LeBronův plat. Opora USK o boji s WNBA i malém Česku
Plány, jak prchavé umí být. Podle ideálního scénáře měla mít touto dobou kanadská reprezentantka Bridget Carletonová lehčí hlavu, kterou by zaměstnávalo jen přemýšlení nad působením v USK Praha....
Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány
Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...
Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil
Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...
Dukla - Liberec 1:1, rozjetí Severočeši se na Julisce zasekli, až v závěru srovnal Krollis
Liberečtí fotbalisté v 18. kole Chance Ligy nedokázali potvrdit skvělou formu. Na hřišti pražské Dukly pouze remizovali 1:1, když se v úvodní části prosadil domácí Kroupa. V závěru vystřelil Slovanu...
Pronájem skladu, výrobních prostor 4…
Mladá Boleslav - Bezděčín
Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje
Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...
Dvorecký most, či Most Anežky České? O slíbenou anketu Pražané nepřijdou, říká Hřib
Dokončení nového mostu, který spojí pražský Smíchov s Podolím, je na obzoru. Obyvatelé se už nejspíš sžili s používaným označením Dvorecký most, ale o oficiálním jméně se teprve bude rozhodovat....