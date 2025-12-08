Hromadná nehoda v Bubenečském tunelu komplikuje provoz, srazilo se osm aut

  7:53
Hromadná nehoda osmi osobních vozidel komplikuje v pondělí ráno provoz v pražském Bubenečském tunelu. Podle informací iDNES.cz je kolize bez zranění a v místě je průjezd možný jedním pruhem. Na místo míří policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Praha

Připravujeme podrobnosti.

