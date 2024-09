Nová písmena na tramvajích jsou moc titěrná, nepřečteme je, zlobí se cestující

Změna se zatím netýká všech tramvajových souprav v metropoli. Většinu z nich lze momentálně v ulicích potkat s oběma typy nápisů. Jako například linku číslo 5 do Slivence stejně jako linku 39 z Lazarské do Vodičkovy. Jednoslovné názvy pak patří mezi nejvíc kritizované.

„U dvouslovných názvů to ještě jde, ale takový Vypich či Lehovec jsou natolik titěrné, že to zdálky prostě nepřečtu,“ posteskl si jeden z cestujících na sociální síti.

Nespokojení cestující

Z diskuse lze vyčíst, že cestující jsou se změnou nespokojeni a doufají, že nápisy v této podobě nezůstanou. „Je to pidi font,“ poukazuje například Richard, který na ukázku přidal i fotografii linky číslo 27 s titěrným nápisem Libuš uprostřed černého displeje. Eduard se připojuje s tím, že písmena nemohl přečíst na tramvaji linky 22 na Bílou Horu a měl za to, že jde o chybu. Vyslovil se tak pro návrat k čitelnosti.

K cestujícím MHD se přiklání také řidič tramvaje číslo 5 Jan, kterého oslovila redakce MF DNES. „Všiml jsem si toho, úplně jsem koukal, co je to za novoty,“ sdělil.

Začátek sjednocení

„Podle mě je to hloupost, měli to nechat původní, vždyť tohle lidé nepřečtou, a to nemluvím jen o seniorech, kteří vidí hůř,“ okomentoval novinku s tím, že se s novými nápisy poprvé setkal až v provozu.

Pouze velká písmena jsou dlouhodobě používána pro zobrazování konečných zastávek u všech autobusových linek. „Byl zahájen proces sjednocení tohoto postupu i s tramvajemi. Stejně jako u autobusů je ale možné u krátkého názvu použít mnohem vyšší velká písmena, jak je to právě i u autobusů. Některá zobrazení, která se aktuálně v ulicích objevila, jsou skutečně nevhodná, neschválená, s naší organizací nekonzultovaná a neodpovídající zobrazení, která jsou používána u autobusů,“ sdělil MF DNES náměstek ředitele ROPID Martin Šubrt s tím, že chybu kolegové z DPP jistě brzy odstraní. Dopravní podnik se ani přes opakovanou žádost nevyjádřil.