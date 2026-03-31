Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště, materiál klouzačky a umístění velkých kamenů na pískovišti. Samotné děti ale rozmístění herních prvků a jejich materiál spíš neřeší.
Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026) | foto: Facebook: Michal Vronský

Pod palbou se ocitl hlavně starosta Prahy 3 Michal Vronský za svůj nevinný status na Facebooku. Prosté oznámení o otevření atrakcí pro děti se okamžitě obrátilo proti němu a městské části.

„Dvojnásobná plocha hřiště oproti původní. Bagr, houpačky, prolejzačka, vodní prvek pumpa, stínící plachta.“ Jednoduchý příspěvek doplněný fotografiemi se okamžitě stal pro některé lidi červeným hadrem.

„Vodní prvek nad pískem, mulčovací kůra, která bude všude rozházená včetně toho pískoviště. A jak to dítě sjede z klouzačky, tak přepadne na to ohrazení pískoviště... co je to za kravinu? Balvany v pískovišti... to jako vážně?“ reaguje jeden z uživatelů.

„To bude úrazů. Absolutní bizár. Kameny v pískovišti, to je na zavření.“ přitakávají další.

Hodně negativních komentářů schytávají umístěné balvany. „Do dětského hřiště, notabene na pískoviště, nepatří, je to hazard. Designer to evidentně pojal jako parčík. Přitom stačilo ten návrh nechat ohodnotit skupinou rodičů malých dětí,“ přidává se další komentář.

Situace na místě několik dní po otevření ale nenasvědčovala tomu, že by rodiče i děti něco zásadního řešili.

„Buďme rádi, že tady něco je, čekali jsme na rekonstrukci dva roky. Na to množství dětí, které se tu protočí, hřiště mělo být ale větší,“ shodly se oslovené maminky. Přivítaly by však toaletu či pítko.

Všimly si, že hřiště lemuje cesta z dlažebních kostek. „Mohl tu být tartan, nebo asfalt. Pro jízdu na odrážedlech to není moc komfortní.“

Pozastavují se nad zatím nefunkčním vodním prvkem, který ústí přímo do pískoviště. „Až se to spustí a v kombinaci s pískem, to budou děti slušně špinavé,“ usmívají se. Balvany v pískovišti zatím neřešily. Stejně jako děti, které je jen využívají při hře.

Starosta: Bábovky v mokrém písku jsou zábava

„Kombinace písku jako povrchu a vodního prvku je zcela běžná. Plácání bábovek v mokrém písku je zábava, pokud si vzpomínám jako dítě i jako rodič,“ reaguje starosta Vronský.

Stejně tak říká, že bude na úklidové firmě, aby zajistila nápravu písku roznášeného po ploše. „Celé hřiště je v souladu s normou,“ ujišťuje.

Rodičům se v prvních reakcích nelíbila ani plechová klouzačka. „Kovová klouzačka na rozpálené ploše. Chudáci děti. Kovové jsou peklo,“ rozčiluje se jeden. „Proto tam bude poměrně velkorysá plachta,“ vysvětlil starosta.

Nejen negativní komentáře

Smršť reakcí pod příspěvkem nebere konce. Starosta obhajuje dopadovou plochu pod klouzačkou i houpačkami, dočkává se ale i pozitivních reakcí.

„V Nuslích máme na hřišti štěpku a i přes mou počáteční skepsi je to super. Děti padají do měkkého,“ reaguje jedna z uživatelek.

Další svůj příspěvek shrnuje podivením se nad tolika nenávistnými komentáři.

„Je mi smutno z té vlny negativity.... hřiště vylepšení z nuly na sto. Když s dítětem půjdete do lesa, tak také budete remcat, že jsou tam kameny a kůra?“

A rodičům radí, aby si sami vybrali, kam s dětmi půjdou. „Stejně zas bude nejvíc dětí v létě u kašny nebo přímo v ní, a bezpečnost půjde stranou!“ uzavírá svůj status.

